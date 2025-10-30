AI影片神器Sora來了！OpenAI今宣布正式在台灣上線「可免費下載」

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

人工智慧巨擘OpenAI去年首度公開AI影片生成工具Sora，今年9月在北美推出獨立App後，下載量5天即突破百萬人次。如今OpenAI宣布，今（30）日起正式於亞洲推出SoraApp，首波上線國家包括台灣、泰國與越南，台灣也正式成為亞洲最早能體驗新一代AI影音創作技術的市場之一。

OpenAI今宣布，Sora APP正式在台上市。（示意圖／Unsplash）

OpenAI今日指出，台灣擁有充滿活力、創意十足的內容創作社群，期待能支持由台灣創作者帶動的下一波故事創作浪潮。Sora是OpenAI旗下的AI影片生成工具，使用者只需輸入文字或上傳圖片，就能生成影片。該功能推出後迅速引發全球熱潮，成為創作者改編與創作的熱門利器。

Sora最初是ChatGPT內建的影音生成功能，OpenAI去年2月首次公開時就透露，未來將從文字與圖片生成，進一步拓展至影像生成。如今獨立成App的Sora不僅新增多項進階功能，還推出「角色客串」（Cameos）服務，讓使用者可將自創角色（如寵物、塗鴉或虛擬人物）儲存、重複使用，甚至分享給他人，是目前最受歡迎的特色之一。

目前SoraApp已在iOS系統上架，使用者可免費下載且無需邀請碼。OpenAI也設定相對寬鬆的使用限制，讓大眾能夠自由探索Sora的各項功能。不過OpenAI也表示，這些政策未來可能會依情況進行調整。

