AI影片造謠「低調來大陸」 王世堅提交流3原則不朝貢

照片來源：王世堅臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨立委王世堅近來因在問政時所說的「從從容容」、「游刃有餘」等語，被網友剪輯為影片與歌曲，在兩岸及其他國家爆紅。不過近日卻有不肖人士在抖音及YouTube上，利用AI技術生成不實影片與假言論，謠稱「王世堅低調來大陸」。王世堅22日晚間於臉書發文澄清：「我一直都在台灣！」23日受訪時則表示，兩岸交流有空間，但須遵守3項原則。

王世堅22日以「嚴正聲明」為題澄清，指出近期流傳許多關於他的不實畫面，甚至包括AI合成的假影片、假聲音。他強調，自己從未經營抖音及YouTube，更未在這兩個社交軟體上傳任何內容。

對於影片聲稱他前往中國大陸，王世堅也在聲明中嚴正否認，表示這些畫面與說法完全是偽造。他表示，自己一直都在台灣，未來也沒有去中國的相關計劃。請大家別被不肖人士欺騙，並呼籲民眾提高警覺，勿被不實訊息帶風向。

照片來源：王世堅臉書

王世堅同時提醒，自己的官方帳號僅有Facebook與Threads兩個管道，其他平台出現的內容都不是由他本人發布，希望民眾若在其他平台看到相關不實言論或假影片，能協助檢舉讓內容下架，並感謝願意伸出援手的網友。

另外，王世堅23日接受媒體訪問時，談及兩岸關係與交流原則，指出在假訊息與操作氾濫之際，更需要回到理性與對等。他提到，兩岸雖然存在緊張的政治現實，但並不代表完全不能互動，關鍵在於交流必須建立在公平前提，而非「地方朝貢式」向中共低頭，直言這樣的模式是不可能的事情。

王世堅進一步說明，兩岸交流可以、不妨做交流，不論是政治界或民間往來都無不可，但必須堅持遵守3項基本原則。首先，不能把台灣視為「地方」對「中央」的從屬關係，而是平等交流，不是台灣一方是地方，也不是中國大陸是中央。其次，不能變成政黨與中共之間的私下談判，未來兩岸關係的走向是2300萬台灣人民，全民來決定的，不是國民黨，也不是民進黨，更不是民眾黨等，任何單一黨可以決定的。

第三，王世堅強調，台灣不能在被威脅、被壓迫的情況下被迫交流，更無法接受必須申請台胞證才能進入中國大陸的安排，絕對不能在中共刀子掐在台灣脖子之上，被逼去交流，「我認為要我們台灣人申請台胞證到中國大陸去，這我就絕對不會接受！」

在澄清貼文下方，不少網友留言力挺：「現在想要抹黑世堅哥，網軍太恐怖了。」、「支持堅哥！唯一清流。」、「越來越喜歡敢講真話的你！，支持你。」也有人提議政府應儘速立法，規範AI變造影片，要求明確標示，避免未來衍生更多爭議。也有使用簡體字的網友留言表示：「大陸很多人喜歡你，大家都覺得你是清流。」各種留言與媒體報導，顯示事件在兩岸與社群都引起熱烈關注。

照片來源：王世堅臉書

【文章轉載請註明出處】