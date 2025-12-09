AI影響就業機會？蕭美琴回應青年「要有信心」：百工百業都喊人才不足

副總統蕭美琴出席NOWNEWS跨世代《2025 AI青年力國際論壇》，與青年交流。楊亞璇攝



副總統蕭美琴今（12/9）出席NOWNEWS跨世代《2025 AI青年力國際論壇》，並與青年交流，青年詢問在AI發展時代下，如何確保年輕人有足夠就業機會，蕭美琴表示，她不管去到哪裡，百工百業，每個人都在喊說人才不足，「我相信大家會搶著要你們，所以各位要對自己有信心。」

有青年提問，在AI跟自動化快速發展的時代下，政府要如何確保年輕人能有足夠的就業機會跟職涯發展空間呢？蕭美琴說，大家都還年輕，但可能等到她這個階段，人生常常會想說「我是不是走錯行了？我當初如果念這個會不會好一點？」她看過太多的人，其實從來沒有說真正走錯行，也就是說人生當中隨時都可以斜槓、隨時都可以發掘新的東西。

教育協助 勞動部、大學端都有跨域學程

至於政府該怎麼協助？蕭表示，第一個當然是從教育環境裡面來做協助，不管是在技職教育或者是在大學的學程當中，也都納入新的跨域的各種的學程。在勞動部專屬的就有五個以青年的職涯發展的相關的學習的中心，大學也從前年開始也有大專院校聯合的一些跨域學程，尤其是如何導入AI。

蕭美琴指出，有一些年輕人可能會問說，「以後AI會不會替代我的專業？那我的未來的工作碰到這個AI的挑戰，我們的AI進步的太快，嚇死人，這個經過幾個禮拜，Google Gemini又出了一個新的，把我們原來想要做的事情，很快的就用AI來完成。」數發部的林部長也跟她講過，好像很多人聽到AI會覺得很徬徨、很迷惘。

蕭美琴表示，今天會出席這個活動，她對大家非常的有信心，因為大家都是會去掌握AI的人，而不是被它替代，利用AI來改變、利用AI來帶動人類的進步，甚至是來解決各式各樣的問題的人，只要是以這個態度來面對社會或者是職場，過去可能要三天來解決一個問題，現在可能10分鐘、頂多1個小時，帶入新的科技工具就能夠解決。

蕭美琴也說，她要跟各位講一個好消息，就是她不管去到哪裡，百工百業，每個人都在喊說人才不足，大家只要有這個動力、有一些創新，尤其是大家這麼積極的參與各項的AI工具、AI創新的活動，「其實百工百業的職場都在等著你們來」，甚至有很多公司它會直接跑到校園的博覽會，政府也會跟學校合作，做各種適性教育以及就業的媒合，讓各位在職場上面都能夠有可以發揮的地方。

蕭美琴指出，現在好像最夯的、最賺錢的、股市最高的好像都是跟科技甚至是跟晶片產業、硬體製造有關，但其實很多其他的產業也有很多創新導入的機會，例如傳統產業紡織業也用AI導入，找到最科技、最環保的染布的模式，甚至是設計布料、設計很多的機能，把環境、循環經濟帶入到紡織品當中，這也是一個新的科技產業，現在很多農業也在導入AI，它用AI、用各種環境的偵測工具來平衡每一個動植物成長期間所需要的陽光、水分、環境等等的各式各樣的條件，也一樣在導入。「現在百工百業，我相信大家會搶著要你們，所以各位要對自己有信心。」

鼓勵發揮創意 影響公共政策領域

蕭美琴指出，AI對她來講是令人振奮的發展，她發現過去很難完成的事情，現在有新的工具可以更快速完成，而且她相信下一個世代，尤其是你們，希望到職場上是可以達到一個Work-Life Balance，也就是說工作跟生活能夠取得平衡，老一輩的、他們這個世代都覺得就是要拚命做，做到半夜也一直做，這才叫做好的工作。不是耶，如果能夠把效能提升，別人要做到半夜才做得完的事情，很快的在一個小時內就完成，當然有更多的時間去休息，完全不影響到產出，她相信這些都是未來趨勢，政府也會持續地提供各種的媒合、support很多類似的AI競賽跟活動。

蕭美琴勉勵青年：「你們的idea都不輸我們現在職場上的各層級的政府，你們下一個世代是非常有競爭力的，大家對自己要有信心，帶著你們的good idea到職場上。」

此外，有青年提問，在許多公共政策的討論與制定過程中，青年往往被定為傾聽的一方，而非能真正影響決策的參與者，政府與社會該如何讓青年從象徵性被動的角色，轉變為真正能共同決策的一員？

蕭美琴指出，她今天來也是要聆聽各位，大家在做的其實都是在影響公共領域、都在影響決策，她很幸運，從年輕開始就有很願意支持她向外去發揮的長輩們，有這麼有行動力的年輕人，是台灣最珍貴的資產，在政府每一個層級，不管是在行政院、地方政府的代表，都有成立青年諮詢的相關的機制，委員會或諮詢顧問小組，甚至有青年的專屬單位，他們都是各位的後盾，同時也接收大家的意見。

她說，「我相信以你們的創新，你們會是社會進步的動能，也是每一個層級的政府最珍惜的、我們國家重要的資產，那我們大家繼續來努力」。

