AI影響性研究制度啟動 聚焦臨床實證

為推動人工智慧（AI）醫療產品的臨床實證與政策落地，衛福部資訊處二十日舉辦「台灣AI影響性研究中心聯合啟動大會暨國際研討會」（Taiwan Clinical AI Impact Forum 2025），正式宣告我國啟動AI影響性研究制度，地點就在華南銀行國際會議中心。

衛福部指出，這次活動聚焦「以臨床實證推動AI醫療創新」主軸，展現台灣在建立AI臨床效益與醫療經濟影響評估的重要里程碑。

資訊處處長李建璋指出，AI技術在影像判讀、疾病預測與臨床決策支援等領域發展迅速，但其臨床效益與醫療經濟價值尚待以科學方法驗證。為此，衛福部自去年啟動「AI影響性研究中心」制度，於北榮、中榮、三總、成大醫院及台大醫院等五家醫學中心設置AI影響性研究中心示範據點，推動跨院臨床實證、中央審查委員會（C-IRB）與多中心資料串流分析機制，形成我國AI臨床試驗與健保給付評估重要基礎。

國際研討會部分，特邀芝加哥大學醫學教授暨芝加哥大學數位轉型中心共同創辦人Stephen Weber, MD, ScM，以及芝加哥醫學中心首席醫療資訊長高承楷副教授分享臨床AI治理、監管與教育推動經驗，同時與健保署、醫學中心共同探討真實世界證據（RWE）如何支援AI臨床效益與支付模式創新。與會專家一致認為，台灣AI影響性研究中心制度設計在亞洲地區具有前瞻示範性。

AI影響性研究中心將持續以「試驗︱實證︱給付」的證據循環，推動AI醫療產品的價值評估與健保接軌，期盼透過產官學研的共同努力，使台灣成為亞太AI臨床實證與支付創新的關鍵樞紐。