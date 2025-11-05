「AI影響超越經濟範疇！」日月光執行長吳田玉：全球半導體業進入不可逆新時代

日月光投控（ASE Advanced Semiconductor Engineering）執行長、同時也是SEMI國際董事會主席吳田玉博士，日前於美國鳳凰城舉辦的SEMI CEO峰會上發表主題演講。他指出，隨著AI浪潮與地緣政治緊張，全球半導體產業已進入一個「本質上不可逆轉」的新複雜世界，產業的邊界條件已從過往的效率與經濟，擴展至地緣政治平衡與永續性（Sustainability）。

吳田玉呼籲，在全球協作面臨前所未有複雜性的同時，產業的指導原則仍須堅守「信任、互利」以及「為人類創造最大價值」這3個核心信念。

台灣「造山者」為全球典範 共同成就晶片網絡

吳田玉以紀錄片《造山者－世紀的賭注》（A Chip Odyssey）為引，對半導體產業的發展歷程進行回顧。他指出，這部影片突顯了兩代人才透過願景、勤奮與領導力，不僅為自身，更為後代創造了活生生的遺產 。他強調，台灣的故事是全球的典範。事實上，美國、日本、歐洲、韓國等國家也都有屬於自己的「晶片之旅」。

吳田玉闡述，過去70年間，無數人才群體共同創建了半導體在晶片設計、系統架構、設備、材料、製程、封裝和軟體等領域的基礎建構模塊。這些跨越國家與領域的獨立「晶片之旅」，相互依賴，共同形成了全球晶片之旅的網絡，其成就遠遠大於個別部分的總和。

AI雙向推動半導體 挑戰邊界條件轉變

面對當前產業環境，吳田玉明確指出，半導體業今天面臨的初始與邊界條件，已與前人不同。半導體正在AI領域推陳出新，而AI也在反向推動半導體的發展。AI的影響已超越單純的經濟範疇，深入國家安全的基礎，以及未來人類生存發展的方式，同時也須認清新現實：世界看待半導體、已超越半導體本身，這使得情勢更為複雜。他總結，由於技術本身是不可逆轉的，這個新現實是「本質上不可逆轉」（intrinsically irreversible）的。

吳田玉特別強調，在這個複雜的新世界中，邊界條件也發生了變化。未來十年，半導體產業除了要面對技術與產量的需求增長外，還須兼顧供應鏈效率與經濟，地緣政治平衡（geopolitical balancing），永續性（sustainability）以及地域多元化、規模化和法規管制的日益複雜性。他認為，半導體產業需要更高層次的彈性和智慧來應對上述的這些挑戰。

吳田玉（中）提到，AI的影響已超越單純的經濟範疇，深入國家安全的基礎，以及未來人類生存發展的方式。（日月光提供）

共同設計、協作創新



吳田玉指出，儘管未來挑戰重重，但全球產業合作的指導原則始終保持不變，即信任、互利和追求為人類創造最大價值。

他提到，SEMI首次在鳳凰城舉辦SEMI West，正是響應AI革命的中心，並以「塑造微電子學的未來」（Shaping the Future of Microelectronics）為主題。本次SEMI CEO峰會匯集了來自全球AI系統、設計、製造、研究和政府等各領域的業者，就是希望能打造一個平台，讓所有參與者能分享願景，共同協作和創新。

吳田玉期許，SEMI成員能夠在生態系統的各層面達成一致，共同設計（co-design）、優化並擴展他們在形塑微電子未來技術中的角色。他最後總結，「我們每個人都是自己『晶片之旅』中的一個角色。讓我們繼續前行，為後代子孫留下更偉大的東西。」

