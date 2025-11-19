AI很牛台股就會一直牛 五大權值股霸榜52.8% 群益：下一站3萬4000點

AI資本支出狂飆，五大權值輪動開轟，群益投顧總經理范振鴻（右）認為，台股會在 AI火車頭牽引下，2026年底力拚34000點新高。圖／陳宏銘攝

儘管AI泡沫與科技股估值疑慮，12月美國聯準會是否降息？讓美股市場進入震盪。不過，群益投顧總經理范振鴻在「2026年投資展望說明會」，把脈全球經濟、台股趨勢後，得出的結論簡單扼要：AI繼續當火車頭下，台股2026年高點上看34000點，低檔也有26000點撐腰。

由於AI晶片性能狂飆，企業不斷加碼AI資本支出，權值股帶動影響。群益投顧總經理范振鴻與投顧團隊剖析全球經濟展望、台股投資趨勢後，樂觀預估2026年台股企業獲利成長將增21%，2027年則為14%。台灣是全球AI產業發展關鍵供應鏈，強勁的基本面支撐指數持續上漲下，台股指數在2026年底前高點將挑戰34000點。

截至11月10日，台股權重霸主台積電所佔指數權重就達43%，台積電、鴻海、台達電、聯發科與廣達合計佔指數權重52.8%，輪動上漲下，將帶動台股指數持續挑戰高點。低點暫估26000點之因，是預估AI股提前反應完2027年獲利預期，或是其他意外、突發性的利空，畢竟，誰都不知道川普又會搞什麼新花樣？地區衝突會如何發展？

魚幫水、水幫魚下，AI的發展得靠台積電、鴻海、台達電、聯發科、廣達等電子權值股，在硬體算力基礎持續建設，按照「ScalingLaw擴增法則」，AI效能要靠算力、模型、數據三方協同拉抬，單點爆發沒用，三者合體才能顯出威力。

過去幾年，生成式 AI（Generative AI）蓬勃發展，目前則是已進入代理型AI （Agentic AI）時代，AI已經可以不用接受指令、就能自動替人類跑腿，再加上實體型 AI（Physical AI）的陸續實踐，群益金融看好2026年全球產業發展仍然是由AI當領頭羊。

台灣的高速網通設備、矽光子產業將受惠全球的AI基礎建設，代理型AI來臨將帶動工業電腦的邊緣運算、以及資訊服務業者推出更多AI產品，此外，實體型AI的實踐也將帶動台灣各式機器人、智慧眼鏡、無人機、自駕車等出貨持續增加。



