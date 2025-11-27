AI復活！​看台股回神飆漲「空頭空手全傻眼」 阮慕驊：這種人最好做轉職準備

受輝達等AI概念股反彈影響，台股一掃近期陰霾，今（27）日開高走高，盤中漲幅一度高達249.52點，終場大漲144.99點、收27554.53點。對此，財經專家阮慕驊直言，今日行情讓空頭、空手全都傻眼，同時也強調AI取代現有勞動力已是必然趨勢，並指出這種工作人員將最先被取代。



阮慕驊在臉書發文表示，股市今天用跳空108點的方式，直接站回關鍵月線，波段反彈1200點，讓空頭、空手的傻眼行情。「AI時代，股市也相當AI，漲時沒股叫BI，跌時滿手叫A到耶唉！」

阮慕驊指出，所以，必須要調整自己心態，麻省理工學院創建了一個名叫「冰山指數」的勞動力模擬工具，去模擬全美1.51億勞動力如何受到人工智慧及政策影響，研究發現，AI已經可以取代美國11.7%的勞動力。

阮慕驊提到，他認為人工智慧逐步取代現有勞動力，會是必然的趨勢，首先最快被取代的就是整天面對電腦，一年365天做同樣工作的文書和後台人員。「如果您是，可能得早做轉業準備了。」

