AI快速發展 大專倫理競賽見證青年新思維

▲全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽自創辦以來，已累積近2500支隊伍、12,500人參賽，並衍生出眾多優秀作品。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 當手機才剛聊完一句話，相關廣告就立刻出現在螢幕上，這究竟是科技貼心，還是界線失守？這個許多人關注的倫理疑問，由大學生透過微電影形式帶入反思討論。由信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會主辦、國立臺北大學承辦的「2025 年第 15 屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽」今年共吸引 174 支隊伍參賽。

本屆競賽以「AI 浪潮下的倫理挑戰」為主題，透過企業個案分析與微電影創作，引導學生深入思考 AI 技術在資料取得、個資運用與責任歸屬等層面的倫理挑戰。

微電影組第一名由國立雲林科技大學團隊「嗯你說的都隊」獲得，其作品《零錯誤的錯》聚焦 AI 便利性與資料濫用之間的矛盾。團隊表示，作品靈感來自日常生活中，手機對話後即被推送相關廣告的經驗，進而引發對未授權資料蒐集、個人隱私與科技監控的反思。團隊也分享，AI 雖已成為不可或缺的工具，但其發展更凸顯倫理規範的重要性。

個案分析組第一名則由臺中教育大學事業經營管理學系團隊「這個好」奪得。團隊指出，本次運用 AI 協助資料整理與內容補充，並進一步反思 AI 所帶來的資訊可信度、資料授權、透明性與潛在倫理風險，企業倫理必須隨科技發展同步調整，未來更需重視其所肩負的社會責任。

信義文化基金會執行長楊政學表示，今年無論微電影或個案分析組，整體作品品質皆較往年更為成熟且平均。微電影組透過影像敘事，使抽象的企業倫理議題更貼近真實社會情境；個案分析組則展現多元觀點，包含國際學生的參與，拓展了競賽的跨文化視角。

楊政學也指出，微電影組作品《零錯誤的錯》以 AI 情緒分析與數據監控為主題，帶出個人資料是否應被蒐集並納入企業資料庫的隱私風險，同時引發對看似精準的 AI 決策，是否可能壓縮人的選擇空間與決策自主性的深層反思。

全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽自創辦以來，已累積近2500支隊伍、12,500人參賽，並衍生出眾多優秀作品。今年正式邁入第 15 屆。未來競賽將持續回應科技發展與社會變遷，導入更多新議題與多元形式，讓企業倫理不再只是抽象概念，而能成為陪伴青年走入未來職涯與生活的重要思考能力。

