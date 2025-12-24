AI怪獸爆紅！陸小生瘋唸神秘咒語 台灣也跟風

大陸國小生間掀起一股「腦腐梗」熱潮，孩童們能熟背一串由AI生成的怪獸名稱，這些聽似咒語的詞彙實際上是AI拼接出的卡通角色。這類被稱為「外國山海經」的怪誕角色在短影音平台上獲得數百萬讚，甚至引發台灣小學生跟風。專家擔憂這些內容包含攻擊性、打鬥甚至軟色情元素，可能對兒童身心發展造成負面影響，呼籲平台加強內容審核。

由 AI 拼接出的怪誕角色在大陸被稱為「外國山海經」。（圖／大陸央視）

在大陸校園裡，一群小朋友正在背誦一串奇怪的名字，像是「Brr Brr patapim」、「Tung Tung Tung Sahur」和「Tralalero Tralala」。這些聽起來像咒語的詞彙，其實是AI生成的卡通怪獸名稱。湖南的小學生表示，「Tung Tung Tung Sahur」是木棍人的英文名，而「Tralalero Tralala」則是耐克鯊魚的英文名。

這些AI拼接出的怪誕角色形象多樣，包括揮舞四肢的木棍人、腳踩拖鞋的大象、身體是輪胎的青蛙，以及魚身配貓頭等奇特組合。這類內容被稱為「外國山海經」，在大陸未成年族群中爆紅，相關影片在短影音平台上獲得上百萬個讚。這股熱潮甚至已經蔓延到台灣，許多台灣小學生也開始著迷於這些怪獸。

北京互聯網資訊辦公室人員王煜凱解釋，這類內容起源於2025年初在國外社交平台上，被稱為「腦腐梗」的影片，這些AI生成的荒誕又洗腦的內容，會讓人感覺看過之後大腦在退化。不過因為話題度高，這些怪獸名稱已成為學生間的「社交貨幣」，孩子們會互相比拚誰能記住更多怪獸名字。

這股熱潮也催生出各式周邊商品，從文具、漫畫書到模型、手辦等應有盡有。超市店員表示這些商品賣得「還可以」，並感嘆有些人開始做影片就莫名其妙火了。電商平台上，不少相關商品甚至顯示已售出超過10萬件。

王煜凱提醒，「外國山海經」中包含一些大逃殺、打鬥，甚至軟色情的元素和題材，這些充滿攻擊性的畫面在卡通化包裝下弱化了危害感，容易被孩子誤認為很酷而加以模仿。專家呼籲各平台必須加強內容把關，保護兒童免受不良內容影響。

