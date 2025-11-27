AI恐取代美國11%工作

麻省理工學院（MIT）26日公布的研究指出，人工智慧（AI）如今已能取代美國11.7%的勞動市場，影響的薪資規模高達1.2兆美元，涵蓋金融、醫療和專業服務等行業。

這個研究使用MIT和橡樹嶺國家實驗室（簡稱ORNL）共同打造的勞動力模擬工具「冰山指數」（Iceberg Index）。該指數模擬全美1.51億勞工的互動方式，以及他們如何受到AI和相關政策的影響。對於準備投入數十億美元於再培訓和技能轉換的決策者而言，這套指數能精準到郵遞區號層次，呈現各地正在形成的顛覆趨勢。

ORNL研究主管、研究共同主持人巴拉普拉卡什（Prasanna Balaprakash）說：「簡單來說，我們正在打造美國勞動市場的數位孿生（digital twin）。」ORNL是位於田納西州東部的能源部研究中心，院內的Frontier超級電腦，支援多項大規模模型運算。

巴拉普拉卡什表示，這套指數能就整體人口進行模擬，提前呈現AI如何重塑工作內容、技能與勞動力流動，遠早於這些變化在真實經濟中顯現。

這指數把1.51億名勞工視為具備獨立屬性的個體，每個人都標註了技能、工作任務、職業別和所在地。系統涵蓋3,000個郡、923種職業、超過3.2萬項技能，並評估哪些技能已由現有的AI系統落實。

研究團隊發現，外界看得見的「冰山一角」，也就是科技、運算和資訊領域的裁員和職務調整，只占整體薪資部位2.2%，約2,110億美元。真正藏在水面下的，是總額達1.2兆美元的曝險，其中包括人資、物流、財務和辦公行政等常見職能，而這些領域往往在自動化預測中被忽略。

研究人員指出，這套指數不是用來精準預測工作何時、在哪裡會消失，而是提供一個以技能為核心的概況，呈現「以現在的AI能力，哪些技能已能被取代」。同時也讓決策者能在真正投入預算和立法之前，用結構化的方式模擬各種可能情境。

冰山指數也挑戰了一般對AI僅波及沿岸都會科技業的假設，模擬顯示全美50州的直接都暴露在其風險下，就連常被忽略的內陸和鄉村也避不開。就目前而言，研究團隊並沒把冰山指數當作完成品，更像是個沙盒，讓各州預做準備，因應AI對他們勞動力的衝擊。

