AI恐引發大規模失業？《富爸爸》清崎：「這類人」首當其衝





你會擔心工作被AI取代嗎？《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）日前在社群平台X發文警告，AI快速的發展，可能引發大規模失業潮，首當其衝的就是傳統白領與受過高等教育的「聰明學生」。

清崎發文表示，這將是「現代史上最大的變革」AI將取代大量工作，並在未來幾年內對全球就業市場造成重大衝擊，甚至引發大規模失業潮，而首當其衝的就是傳統白領與受過高等教育的「聰明學生」；他說，AI不能解僱他，因為他根本沒有工作，如果你屬於這種情況，「請積極採取行動，避免成為時代變革下的受害者。」

此外，清崎提到，許多年輕人仍背負著沉重的學生貸款，若失去工作，經濟壓力恐將進一步惡化。

而日前馬斯克也在美沙投資論壇中談及類似議題，馬斯克說明，隨著AI和機器人的技術持續進步，工作在未來可能變得可有可無，他認為，人類將擁有更多的休息時間，金錢的重要性也會隨之下降，不過在AI全面改變社會前，仍有大量的人力需求，金錢依然是不可或缺的資源。

