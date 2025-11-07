AI恐影響台灣4職務 人力業者提3建議緩解

▲AI影響台灣職務調查。（圖／NOWNEWS專題專案中心製表）

[NOWnews今日新聞] AI衝擊台灣就業環境，1111人力銀行在今（2025）年7月4日發布調查，我國上班族擔心工作被AI取代者高達61.5％，擔心自身專業被AI取代則佔49.4％。AI影響職務排名依序為是行政文書及助理（58％）、翻譯及口譯（46.4％）、文案撰寫（36.3％）、文字工作者、美術設計與美術小編（22.2％）。

1111人力銀行媒體中心公關經理曾仲葳接受NOWNEWS專訪分析，生成式AI普及1年多，台灣企業不再只問「要不要導入」，而是「怎麼導入」。她指出，AI對科技、金融、醫療、製造與民生服務業影響最為明顯，下一步將把人力從重複性任務解放，走向判讀、創意與人際互動的高職工作。

1111人力銀行分析：高度自動化、規律性工作易被取代

盤點被AI取代的職務特質，集中於可高度自動化與規律性高的工作，曾仲葳觀察，大型語言模型與影像生成大幅進步，許多基礎工作已能以資料訓練後交由AI處理。她以科技業為例，以AI監控製程、定位機台故障，錯誤率與排除時間顯著下降；軟體端則以AI協作寫碼，速度與一致性勝過初階工程師，降低「人與人整合」的磨合成本。

「企業端多半保持積極探索，真正焦慮的是勞工，擔憂被取代。 」曾仲葳指出，AI人才定義仍未統一，政府雖規劃數位人才指引，但各業需求差異大，標準難一刀切。1111人力銀行與輔仁大學合作開設「AI 應用規劃師培訓班」，供企業內訓與個人轉職升級之用，課程內容包含人工智慧概念、AI導入與應用規劃等，目前2期課程有超過1000人報名，平均約6成學員順利獲得經濟部iPAS執照，成效斐然。她指出企業同時可申請30人以下中小企業數位轉型與資訊補貼、搭配產學與實習機制。

「全民AI識讀」、「職務必備AI工具」成勞工必修課

針對未來5年職場迎接AI挑戰，曾仲葳提出3大建議，首先是建立「全民AI識讀」與「職務必備AI工具」列為勞工必修課，若缺乏AI使用技能恐被市場淘汰。再來是「職務再設計與組織重造」，把基礎重複性任務交給AI，人力專注在決策判讀、跨域創意與面對面服務。

最後是以AI緩解中階主管「人才斷層」，穩住企業戰力。她建議企業別被動等待政府制定的AI人才與工作標準，「先從自身痛點出發，進行內部訓練與考照並行，政府補助方案能用盡量用」，讓AI成為提升企業競爭的加速器，而非恐懼來源。

