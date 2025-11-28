AI恐衝擊就業？ 學者：AI可補台灣人力缺口 轉型避免被淘汰

麻省理工學院(MIT)最新研究指出，AI將取代美國約1成的工作。對於AI發展對台灣就業市場的影響，學者指出，台灣人口逐漸減少，AI剛好能補足這塊缺口，若自身工作將被AI取代，就必須學習轉型。

根據麻省理工學院(MIT)的最新研究，AI將取代美國約11%的工作，涵蓋醫療、金融等專業服務，加上Google以Gemini 3強勢回歸，恐更進一步讓企業減少人力。美國白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)也點出另一個角度：AI確實提升生產率，因此企業更保守增補人力，特別是對剛畢業的大學生等初階職缺需求，可能出現一段「就業平靜期」。

廣告 廣告

1111人力銀行發言人曾仲葳觀察，初階行政或重複性工作可能會被AI壓縮，但也因為AI取代部分基礎工作，企業端必須創造更多新職缺來管理「AI業務」，截至11月，包含資料分析、深度學習、影像辨識、模型訓練等領域的職缺已飆升至3.1萬筆，短短7個月需求直接翻倍。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德受訪時則表示，「不是AI取代人力，而是台灣人力本來就不太夠」，現在各行各業都面臨招工困難、人力困窘的問題，如果AI跟機器人能夠應運而生，其實剛好補足人力的缺口，倒也不是壞事。

至於AI會不會取代現在勞工正在做的工作、或孩子未來的工作？孫明德以台經院40年來的歷史演進為例，他指出，1980年時，研究員的報告都是手寫，後來電腦出來，他們就找了一群高商畢業的人，幫忙把這些手寫稿輸入電腦，是「一半人力、一半科技」；1995年，新進的研究員本身對電腦就很純熟，所以直接取代了兩邊人力，不過，原本的打字員並未因此失業。他說：『(原音)你說他們有沒有失業？沒有啊，因為他已經對我們公司很了解，所以他轉去做行政助理、報帳助理、計劃助理、研究助理，他們轉型做其他的事情。所以你會發現我們在一個新科技導入的時候，我們都希望一半人力、一半科技，原來的人不要裁他，但是這個人他會慢慢的去適應，他會知道有一些工作我已經不要再做了，我應該去轉型到AI不能取代的部分。』

孫明德也觀察，儘管AI進步快速，但目前看起來要取代人力還有一段距離，加上AI跟機械人目前的整合速度慢了些，顯示AI的取代應該是漸進式的，人們應該會有足夠時間緩衝。他強調，面臨未來人力不足，其實AI反而是解方，不能輕易放棄。(編輯：宋皖媛)