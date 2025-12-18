AI愈完美人愈反叛？韓國揭「不完美」成消費新主流

韓國Embrain社長崔寅洙指出，AI已成為當前韓國社會最核心的變數。（吳奕萱攝）

東方線上（Eastern Online Co., Ltd）今（18日）舉辦年度生活型態趨勢研討會，韓國Embrain社長崔寅洙指出，AI已成為當前韓國社會最核心的變數，韓國ChatGPT使用人數全球排名第三、付費用戶數居全球第二，顯示AI技術高度日常化，但也同步引發「抗拒變化」與「壓縮消費」的反向心理。

隨著演算法與大數據推薦機制成熟，消費者每天接觸到高度相似的內容，反而產生疲勞感，轉而尋找「非主流、不入流、少數人知道」的資訊與商品。這也解釋了近年韓國興起的「醜萌」與反療癒風潮，如 LABUBU、放克牙寶、夢奇奇等，看似不完美、略顯粗糙甚至無厘頭的內容，反而成為撫慰人心的出口。

崔寅洙指出，AI發展愈趨完美，人們對「真實感」的渴望愈強烈，無修圖、無濾鏡、略顯不足的品牌故事，反而更具人味與吸引力，「不完美」成為一種新的自由追求，也是一種對抗新技術壓迫的心理平衡。

在消費面向，韓國正從過去YOLO式的炫富消費，轉向高度理性與心理計算的「壓縮型消費」。2024年「小份化消費」已明顯出現，並於2025年進一步擴散，消費者減少一次性大額支出，改為更頻繁、但單位更小的消費行為。而在節約的同時，也出現「選擇性高端」現象，例如低價咖啡與精品咖啡同時成長，或名牌新品銷售下滑、二手精品反而成長。

崔寅洙形容，韓國消費者腦中會進行「心理投資報酬率」計算，近七成民眾認為「即使流行，也不一定要跟風」。節約逐漸成為一種新的炫富方式，核心不在省錢，而在從容與選擇權。他以「LOLEX」（LOW＋FLEX）形容這種生活態度，不是拮据，而是有意識地配置資源，為情緒價值與想要的體驗保留空間。

