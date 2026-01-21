AI感應互動 三商家購打造智慧零售體驗店2.0

記者李鴻典／台北報導

三商家購於 2025 年 7 月完成電子價卡（ESL）全面佈局後，持續深化智慧零售應用布局。今（21）日攜手元太科技與雲創通訊，在經濟部產業發展署「產業升級創新平台計畫（TIIP）」及產發署智慧顯示產業推動辦公室的支持下，舉辦「AI・感應・互動：智慧零售體驗店 2.0」成果發布暨示範驗收記者會。

三商家購說，成果發表象徵台灣零售場域正式邁入以電子紙、AI 與互動科技為核心的新階段，展現三商家購持續推動智慧經營、數據驅動決策以及減碳永續實踐的具體成果與行動力。

AI‧感應‧互動智慧零售體驗店2.0四大看點正式亮相！三商家購攜手元太科技、雲創通訊打造全新消費者購物體驗。（圖／三商家購提供）

「智慧零售體驗店 2.0」以心樸市集安居概念店作為示範場域，整合大尺寸彩色電子紙看板、電子價卡、感測器與後台 AI 系統，實際導入門市營運。透過即時資訊顯示更新、智慧導購內容推播及跨品類商品推薦等多元應用，讓科技自然融入消費者的購物動線之中，全面升級實體門市的互動體驗與營運效能。

三商家購董事總經理邱光隆表示：「智慧零售 2.0 的核心，在於以『低摩擦力』設計結合 AI，讓門市空間更聰明地與消費者溝通，使每一個螢幕都能在對的時間傳遞對的內容，創造最大的商業與服務價值。」

元太科技業務中心副總經理洪集茂表示：「元太科技以 We make surfaces smart and green 為願景，而零售場域中與消費者日常接觸最頻繁的貨架標籤與廣告看板，正是實現此一願景的重要關鍵應用場景。」

本次智慧零售體驗店中，電子紙看板於零售場域的應用展現以下四大亮點：

一、進店即吸睛，門市資訊即時更新，串聯 RMN 創造媒體價值

門市入口設置 75 吋類紙感全彩電子紙看板，取代紙本 POP，只需透過後台一鍵操作即可即時更新內容，有效解決實體門市長期面臨的資訊更新耗時、人力負擔高與彈性不足等問題。

同時結合RMN（Retail Media Network）應用，電子紙看板可依時段、門市屬性或促銷策略彈性投放品牌與商品內容，讓入口看板不僅是資訊展示工具，更升級為高曝光、高轉換的零售媒體版位，協助品牌精準觸及消費者，提升門市導流與行銷效益。

二、智慧導購結合數位廣告，提升轉換效率

透過電子紙看板、重量感應器與後台 AI 生成及數據系統的整合，分析消費行為，即時顯示餐酒搭配建議與跨品類商品推薦，提升商品溝通效率並帶動實際購買。同時，電子紙看板亦成為全新的數位導購與廣告版位，供應商可藉由即時內容推播，強化商品曝光度與銷售連動效果。

三、結帳區品牌溝通升級，打造互動體驗

結帳區透過電子紙看板輪播品牌故事與理念，讓結帳流程不再只是交易行為，而成為深化品牌溝通的關鍵節點。現場亦展示元太科技最新 25.3 吋 Spectra 6 電子紙顯示技術，結合水波紋轉場設計，大幅降低畫面更新時的閃爍感，提升整體視覺品質，更貼近實際零售應用需求。

電子紙看板亦成為全新的數位導購與廣告版位，可讓供應商做即時內容推播，強化商品曝光度與銷售連動效果。（圖／三商家購提供）

四、電子紙助力減碳，落實零售永續

根據元太科技數據顯示，若以 10 萬座 32 吋電子紙戶外廣告看板、每日運作 20 小時、使用 5 年計算，相較液晶看板可減少約 50 萬噸 CO₂ 排放；若與一次性紙質促銷海報相比，更可降低約 400 萬噸 CO₂ 排放，充分展現電子紙在減碳與永續發展上的顯著效益。

三商家購說，展望未來，三商家購將持續攜手元太科技與雲創通訊，深化電子紙與智慧零售的整合應用，並逐步導入旗下各品牌通路，拓展更多創新應用情境。透過讓科技不僅止於展示，而是真正融入日常零售營運，三商家購期盼為產業建立具備可複製、可擴散性的智慧零售示範模式，進一步推動台灣零售產業朝向永續升級發展。

