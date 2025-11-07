AI慫恿輕生、助長有害妄想？OpenAI面臨7起新訴訟

OpenAI近日在美國加州面臨7起新的訴訟，指控其人工智慧模型ChatGPT導致多起用戶輕生和心理傷害事件。監管機構和兒童安全倡導者一直警告，AI產品的快速發布卻缺乏適當的安全防護，恐將重蹈社群媒體過去的錯誤。

《Axios》7日引述《華爾街日報》報導，這些訴訟指控OpenAI倉促發布了其GPT-4o，並限制了安全測試。這些指控稱聊天機器人會誘使人們輕生，或者在可以干預的情況下卻袖手旁觀。

訴訟稱，GPT-4o被故意設計具備記憶、模擬同理心和過度迎合用戶需求的回覆等功能，以驅動用戶參與度和情感依賴性。

原告家屬認為，ChatGPT取代了真實的人際交往，加劇了孤獨感，並助長了成癮、妄想和輕生傾向。

在訴訟提起的同一天，OpenAI發布了一份青少年安全藍圖，向政策制定者推廣新的安全防護措施。Meta、蘋果和其他科技巨頭也做出了類似的努力。但是批評者認為，這些努力不足以說服家長和消費者相信科技公司能自我監管。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）上個月在X上發文稱，由於公司已能減輕嚴重的心理健康問題並新增工具，現在將能夠「安全地放寬大多數情況下的限制」。OpenAI已增加家長控制、收緊安全措施，並承諾採取更多行動。曾在OpenAI工作四年後離開的前安全團隊負責人阿德勒（Steven Adler）上週在《紐約時報》的一篇評論文章中則質疑這些心理健康問題是否真正得到解決。

