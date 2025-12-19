AI憂慮減退迎接耶誕行情! 美股道瓊漲183點、台積電ADR勁揚1.5％
[Newtalk新聞] 人工智慧（AI）在企業舉債風險及泡沫化疑慮下重新站穩腳根，美國股市19日在AI概念股強勢反彈下連續第2個交易日走高，道瓊工業指數上漲183.04點、0.38%，標普500指數上漲0.88%，那斯達克指數上漲1.31%，費城半導體指數上漲2.98%，台積電ADR勁揚1.50%，收在288.95美元。
綜合外媒報導，TikTok同意將其美國業務出售給一家新的合資企業，該企業包括軟體巨頭甲骨文（Oracle）、私募基金銀湖（Silver Lake），甲骨文股價19日上漲逾6.6%。此外，記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）發布強勁的營收預期，提振投資人信心，延續上漲近7%，創下歷史新高。
另一方面，AI晶片巨擘輝達（Nvidia）則上漲近4%，路透引述知情人士消息，指川普政府正在評估輝達向中國出售晶片的可能性。不過，運動服裝巨頭耐吉（Nike）公布毛利率連續第二季下降，受中國市場銷售不佳影響，股價暴跌逾10%，成為當日跌幅最大的股票之一。此外，美股19日正逢季度性「三巫日」，成交量突破260億股，較過去12個月均值高出約五成。
「三巫日」是指股票、指數選擇權與期貨等衍生性商品集中到期的時點，而12月向來是股市表現強勁的時期，所謂的「耶誕老人行情」是指股市於年底至隔年初期間出現的季節性上漲現象。根據《股票交易員年鑑》，自1950年以來，標普500指數在每年的最後5個交易日和1月份的前5個交易日平均上漲1.3%。
美股19日收盤，道瓊工業指數終場上漲183.04點，或0.38%，收在48134.89點。標準普爾500指數上漲59.74點，或0.88%，收在6834.50點。以科技股為主的那斯達克指數上漲301.26點，或1.31%，收在23307.62點。費城半導體指數上漲204.235點，或2.98%，收在7067.863點。
