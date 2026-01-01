AI人工智慧的發展，可說是突飛猛進，其中「深度學習」指的是AI人工智慧仿效人類大腦神經網路的一種學習方法。

現在被廣泛運用在各種領域，包括人臉辨識、醫學、天文學等等。

而究竟什麼是「深度學習」？

它是怎麼做到的？帶您一塊來瞭解。

經過數十年發展，AI 的視覺辨識力早已超越人類，人類身為萬物之靈，常常引以自豪的創造力，真的能交給 AI 嗎？2014 年，一種嶄新的架構做到了，它的名稱叫做生成對抗網路。

臺灣大學電機工程學系教授李宏毅表示，GAN 主要做的事情，是讓機器學會做生成這件事情，生成這件事情講得比較通俗一點，就是讓機器學會創造。

AI應用廣泛 深度學習成為科技趨勢

生成對抗網路，可以說是一種矛盾大對決，它的運作方式好比警察抓小偷，偽造者不斷製造假鈔，警察則不斷判斷真假，偽造者不斷改良，警察也抓得越來越仔細，最後假鈔就會變得真假難辨。

科學家用圖片來做實驗，可以窺見這種生成對抗的過程，李宏毅教授指出，所以一開始你的 Generator（生成者），因為它完全不知道它要做什麼，你叫它產生一些圖片的時候，它產生出來的圖片就像是雜訊一樣，就是一堆隨機的東西，完全不像是二次元人物，甚至不像是任何人的人臉。

然後接下來 Discriminator（鑑別者）會去看這些圖片，然後 Discriminator（鑑別者）會去找出這些圖片跟真正的圖片之間的差異。

舉例來說，真正的圖片、真正的二次元人物都是有兩個眼睛的，那這些有雜訊的圖片沒有兩個眼睛，它就判斷說這些有雜訊的圖片不是二次元的人物，Generator（生成者）它學習的目標就是不斷地去修改它產生出來的圖片，直到 Discriminator（鑑別者）發現 Generator（生成者）產生出來的圖片，跟真正的二次元人物中間沒有任何的差異，然後這個學習才停止。

生成對抗網路被 AI 界譽為近十年最有趣的想法。像這個「此人不存在」網頁，按下重整，能無限量生成一張張不存在的人臉，幾乎跟真人無異，網路上甚至也出現 AI 生成的換臉影片。

這種 Deepfake（深偽技術）技術能讓臉書創辦人祖克伯，演出這段以假亂真的影片。

歷經數十年，人類終於教會機器認圖，甚至還能畫圖，所有以往不敢想像的科技正在一一成真，但是人類眼中的虛擬與真實，卻也變得越來越難以分辨。

原文出處：AI應用廣泛 深度學習成為科技趨勢

