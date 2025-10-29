AI應用成光寶成長引擎 營收收貢獻度明年挑戰4成 光寶總座：沒有悲觀的理由

圖為光寶總經理邱森彬。

AI熱潮持續延燒，光寶總經理邱森彬對明年信心滿滿，他表示，只要AI需求持續增長，「明年沒有悲觀的理由」，預期明年營運將以今年第四季為基礎，每一季都挑戰繳出年增、季增的成績單，而隨著大瓦數電源與BBU的產能擴大、液冷系統開始出貨，他也預估，AI伺服器相關營收占比可望從今年的兩成、挑戰明年的四成，成為推動成長的最強引擎。

光寶今日舉行第三季法人說明會，面對明年，邱森彬表示，只要AI需求繼續成長，「沒有悲觀的裡由」，他預期光寶明年營運將從今年第四季為基礎，以每一季都繳出年增、季增的成績單為目標。

廣告 廣告

而在AI伺服器相關產品方面，光寶目前擁有電源供應器、Power Shelf、SideCar液冷散熱設備等，邱森彬表示，液冷散熱裝置今年直到12月才會對客戶送樣、認證，放量的時間點要等到明年第一季，所以今年AI伺服器相關產品營收仍是以電源供應器、Power Shelf、BBU為主，其中電源占比高達8成，BBU的營收貢獻度約為15％。

由於大瓦數電源供應器的產能瓶頸在第三季終於獲得紓解，邱森彬表示，第二季AI相關產品營收貢獻度為15％、第三季便已超過20％，他因此將全年的AI相關產品營收占比上調至兩成，他更樂觀認為，隨著電源、BBU產能都大幅擴充，BBU明年的產能已經幾乎全部被大客戶統包，液冷系統也開始出貨，明年AI伺服器相關營收貢獻度有機會挑戰4成。

今年AI伺服器相關電源、BBU受到產能不足限制，也因此，光寶將在越南、高雄、美國德州廠都擴充產能將近一倍，在BBU方面，預計第四季高雄廠、德州廠、越南廠的BBU產能擴充將完成，而在電源方面，董事會也通過將增資越南廠2億美元，越南廠除了將接收一部分由中國廠消費性電子用電源之外，明年還會針對AI伺服器用Power Shelf成立專門的一座工廠，以分散高雄廠產能壓力。

至於高雄廠定位在AI伺服器用Power Shelf、電源櫃等大瓦數電源產品的最大生產基地，同時也有約40％的BBU在高雄廠生產，而德州廠除了充電樁之外，肩負光寶30％的BBU產能。

而在非AI產品方面，邱森彬也表示，非AI的產品線今年都比去年成長，光電產品雖然受到車用市場不佳影響，但新增了Mini LED在高階電競鍵盤的應用，ICT產品則掌握到電競筆電電源需求增長，尤其是低軌衛星家用接收器的電源，光寶已經成為市場領導品牌的最大供應商，在該品牌的佔有率目前已有60％、穩定向70％前進，光寶的電源同時也通吃任天堂、索尼與微軟三大遊戲主機，是唯一通吃三大遊戲主機廠的台灣電源供應器業者。



回到原文

更多鏡報報導

光寶Q3 EPS首度突破2元 淨利創18年來單季最佳 4Q將創全年營運巔峰

AI伺服器用電暴增 外資力挺台達電、光寶獲利與股價齊創高 台達電目標價上看1235元

獨家／光寶AI伺服器散熱出貨大成長不遠了？Sidecar液冷系統第四季送樣戴爾