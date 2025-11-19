「AI應用規劃師」夯！ 1.4萬人拚報考 年薪破百萬

AI應用規劃師夯，首年有1.4萬人報考，年薪破百萬。（圖／TVBS）

經濟部首度推出「AI應用規劃師」國家級證照考試，吸引超過1.4萬人報考，考取率約50%。考試內容具有相當難度，分為初級和中級兩種等級。人力銀行分析，取得中級證照者年薪可望突破百萬，成為高薪新興職業！AI人才需求持續攀升，不僅吸引資訊相關科系人才，也有來自各行各業的考生積極投入。AI證照不僅能提升收入，更能增強職場競爭力，成為各界爭相追逐的熱門技能！

AI應用規劃師夯，首年有1.4萬人報考，年薪破百萬。（圖／TVBS）

AI熱潮席捲各行各業，經濟部今年首次推出「AI應用規劃師」國家級證照考試，吸引超過1.4萬人報考，分為初級和中級兩種等級，整體考取率約50%。已取得證照的學員透露，考試內容具有相當難度，並不容易通過。人力銀行分析顯示，取得中級證照者年薪可望突破百萬，成為高薪新興職業。隨著AI應用日益廣泛，這項證照不僅吸引資訊相關科系人才，也有來自各行各業的考生積極投入，顯示AI人才需求持續攀升。

當提到AI工作，大多數人立即會想到ChatGPT，但現在已有一個更專業的職業——AI應用規劃師。然而，成為AI應用規劃師並非易事，必須通過iPas人才能力鑑定考試。目前全台AI培訓人數已突破10萬人，經濟部舉辦的成果發表會現場擠滿200人，許多考生前來索取資料，希望了解如何成為AI人才。

非本科也可考， AI應用規劃師分初級或中級。（圖／TVBS）

現職於台鐵、就讀自然環境相關科系的Victor表示，有企業提供初級證照加薪5000元獎金，中級則有1萬元，他認為這是相當可觀的獎勵。看準AI發展趨勢，他計劃明年參加AI應用規劃師考試，也期待薪資隨之提升。

AI應用規劃師證照分為初級和中級兩種。初級主要針對文組或非資工專業人士，考試重點包括AI資料處理、機器學習和生成式AI基本概念等，目的在於提高工作效率。而中級難度更高，專為資通訊科系人士設計，需掌握演算法、物聯網架構設計等知識，協助企業導入AI系統。

一位已取得初級證照的學員分享，他的本業與健身產業相關，因經常需要為學員規劃身體訓練而接觸AI。他表示，官方提供的學習資料可能只佔考試內容的30%，實際考試內容往往超出準備範圍，他做了許多額外準備才順利取得證照。

AI應用規劃師中級，年薪可達150萬。（圖／TVBS）

首年推出的AI應用規劃師證照已吸引超過1.4萬人報考，其中2000人考取中級證照，1.2萬人報考初級證照，整體考取率約50%。全球傳動發言人江文隆表示，公司會對取得證照的員工核發獎金，這對員工未來的升遷競爭也會有所幫助。

根據人力銀行統計，市場行情顯示AI初級應用規劃師年薪約60至90萬元，中級則可達90至150萬元。取得AI證照不僅能提升收入，更能增強職場競爭力，成為各行各業爭相追逐的熱門技能。

