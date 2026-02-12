AI應用需求帶動 2025年玻纖布出口3.5億美元創高

（中央社記者呂晏慈台北12日電）受惠人工智慧（AI）應用需求，玻璃纖維梭織布成為算力競賽中的關鍵戰略物資。財政部最新統計顯示，民國114年台灣玻纖布出口值達3.5億美元，刷新歷史新高紀錄，較113年大增39.9%。

財政部統計處今天發布統計通報，綜整近年台灣玻纖布、玻璃纖維的出口表現。統計處說明，包括紗、切股、紗束等玻璃纖維是重要工業用原材料，具強韌、尺寸安定性及絕緣等特性，廣泛應用於電子產業、建築結構、船體及運動器材等領域；而玻璃纖維紗編織而成梭織布（玻纖布）則是印刷電路板（PCB）基材的核心構成要素。

廣告 廣告

統計處指出，根據經濟部調查，由於受到全球電子產業景氣調整，以及海外同業產能開出加劇市場競爭等因素影響，台灣玻纖布及玻璃纖維生產量值自111年起逐年下降，不過，隨著產品趨向輕薄及高值化，近2年產值已先後回升，114年前11月分別年增17.6%、7.5%，玻纖布產值更創近19年同期新高。

統計處進一步分析，若對應輸出入貨品號列第7019節「玻璃纖維及其製品」，並將梭織物相關者從中拆分觀察，近年玻璃纖維及玻纖布出口量多呈下滑趨勢，出口值則於113年止跌回升。

統計處表示，其中，玻纖布於114年出口達3.5億美元，創歷史新高，年增39.9%，顯示其規格朝向高性能、高技術門檻發展，主要反映人工智慧（AI）伺服器、先進製程晶片應用擴展，帶動高頻高速電路板及載板等產品升級，而隨高階玻纖布需求攀升，市場供給吃緊，進一步推升產品價格亦是主因。

至於未來展望，統計處補充，115年供需結構展望仍偏緊俏，國內廠商積極擴增高階產線，出口動能可望續獲支撐。

外銷地區方面，統計處表示，玻纖布出口集中於東亞電子製造產業鏈，114年以中國占比57.3%居首，其後依序為日本17.5%、南韓12.5%；玻璃纖維出口則以美國、歐洲為主，近2年合占比重約6成。（編輯：林淑媛）1150212