AI應用需求帶動 2025年玻纖布出口3.5億美元創高
（中央社記者呂晏慈台北12日電）受惠人工智慧（AI）應用需求，玻璃纖維梭織布成為算力競賽中的關鍵戰略物資。財政部最新統計顯示，民國114年台灣玻纖布出口值達3.5億美元，刷新歷史新高紀錄，較113年大增39.9%。
財政部統計處今天發布統計通報，綜整近年台灣玻纖布、玻璃纖維的出口表現。統計處說明，包括紗、切股、紗束等玻璃纖維是重要工業用原材料，具強韌、尺寸安定性及絕緣等特性，廣泛應用於電子產業、建築結構、船體及運動器材等領域；而玻璃纖維紗編織而成梭織布（玻纖布）則是印刷電路板（PCB）基材的核心構成要素。
統計處指出，根據經濟部調查，由於受到全球電子產業景氣調整，以及海外同業產能開出加劇市場競爭等因素影響，台灣玻纖布及玻璃纖維生產量值自111年起逐年下降，不過，隨著產品趨向輕薄及高值化，近2年產值已先後回升，114年前11月分別年增17.6%、7.5%，玻纖布產值更創近19年同期新高。
統計處進一步分析，若對應輸出入貨品號列第7019節「玻璃纖維及其製品」，並將梭織物相關者從中拆分觀察，近年玻璃纖維及玻纖布出口量多呈下滑趨勢，出口值則於113年止跌回升。
統計處表示，其中，玻纖布於114年出口達3.5億美元，創歷史新高，年增39.9%，顯示其規格朝向高性能、高技術門檻發展，主要反映人工智慧（AI）伺服器、先進製程晶片應用擴展，帶動高頻高速電路板及載板等產品升級，而隨高階玻纖布需求攀升，市場供給吃緊，進一步推升產品價格亦是主因。
至於未來展望，統計處補充，115年供需結構展望仍偏緊俏，國內廠商積極擴增高階產線，出口動能可望續獲支撐。
外銷地區方面，統計處表示，玻纖布出口集中於東亞電子製造產業鏈，114年以中國占比57.3%居首，其後依序為日本17.5%、南韓12.5%；玻璃纖維出口則以美國、歐洲為主，近2年合占比重約6成。（編輯：林淑媛）1150212
其他人也在看
【馬上發財】廣達林百里喊「未來3年迎AI大爆發」！一文看電子五哥2026年展望
2026年迎接金馬年到來！隨著雲端服務供應商上修資本支出、AI應用擴增，商機百花齊放，「電子五哥」廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）與英業達（2356）等代工大廠全力衝刺，均看好AI將為公司迎來高成長，廣達董事長林百里更自信喊出「未來3年迎來AI大爆發」。《Yahoo股市》盤點電子五哥2026年最新營運展望，同看AI能否帶動企業動能，為台股再創高峰。
【蛇年封關】最慘鴻家軍跌75%登頂...這檔「前千金股」一張也血虧93萬 20檔上市衰股出爐
台股今（11）日迎來蛇年最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，蛇年以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值、分割），以最慘鴻家軍台揚（2424）跌得最重，雖經減資補救，然跌幅超過75%成為蛇年最慘。此外，榜中還有「前任千金股」旭隼，蛇年以來重挫5成，換算下來一張苦賠93萬元，跌幅相當驚人。
國民紅包日！211萬股民領紅包樂歪 0050配息「0.36元變1元」今發放
台股迎來指標性的「國民紅包日」，最受投資人青睞的「國民ETF」元大台灣50（0050），公告此次除息每單位配發1.0元，趕在農曆年後的今（11）日發放配息。元大高股息（0056）每股配發0.866元，2檔重量級ETF同步定於1月22日除息，在今日發放股息。
稅後盈餘年增4070%！外資1原因法說會前下殺「這檔記憶體」 網：明天買回認錯
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收盤33,072.97點，漲668.35點，漲幅2.06%，外資買超557.10億元，觀察今日外資賣超個股前十名，受到...
營收創近39個月新高！八大公股砸2.6億元加碼「它」逾千張 目標價上看90元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股昨（10）日在台積電領軍下強勢上攻，早盤一度大漲逾600點，指數順利站上33,000點整數關卡，終場收在33,072.97點，上漲6...
剛降評就認錯買回？封關日三大法人20.7億元狂砸「這檔」 外資、投信、自營商都掃瘋了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（11）日收盤33,605.71點，漲532.74點，漲幅1.61%，三大法人合計買超578.25億元，觀察今日三大法人買超個股...
快訊／MSCI季調出爐！標準股新增鴻勁剔正新4檔、記憶體股均無入列
MSCI（明晟）今（11）日凌晨公布最新季度調整！台股這次調整在全球標準型指數成分股新增鴻勁1檔，剔除正新4檔，全球小型指數成分股新增正新12檔，剔除晶心科11檔，將在２月26日盤後生效。市場關注的記憶體族群如華邦電、南亞科等仍因維處置股都未入列。
鴻海運動會登場！黃仁勳驚喜「現身」祝福
[NOWnews今日新聞]鴻海今（12）日俗稱的「尾牙」上午在現場也擠滿數萬名員工及其家屬，場面十分熱鬧，而活動中輝達執行長黃仁勳再度「現身」會場，驚喜錄製影片感謝鴻海，並對員工致上最誠摯的祝福，董事...
【蛇年封關】記憶體扛大旗！南亞科瘋漲8倍奪冠 台達電也入列 20檔上市飆股一表看
台股今（11）日迎金蛇年封關日，終場大漲532.74點，收在33605.71點，創下史上最佳收盤行情。《Yahoo股市》盤點蛇年上市飆股前20名，記憶體四雄南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）及力積電（6770）全數上榜，成為本波多頭行情最狂主角。其中，南亞科股價噴漲823%，等於股價翻了逾8倍，遙遙領先拿下飆股冠軍。台達電（2308）也以193%的漲幅，成為榜單中唯一入列的權值股。
台股狂噴破三萬三 專家教「年終放大術」攻2檔ETF
台股狂噴破三萬三 專家教「年終放大術」攻2檔ETF
金蛇年今日封關！逾54萬散戶不敢抱股過年 分析師喊「免驚」只怕一變數
今（11）日正是農曆金蛇年最後封關日！接下來要迎接長達11天休市，雖然最近20年中有14勝6敗的年後上漲七成勝率，但去年農曆春節期間中國大陸AI新創Deepseek橫空出世後血洗全球股市的「殷鑑不遠」，許多投資人「不敢抱股過年」。據台灣證交所今（11）日公布最新資料顯示，截至昨日有交易人數只剩107.7萬人，若跟今年1月30日最高峰時的162.5萬人相比，已有超過54.8萬人選擇先離場。兆豐投顧副總黃國偉說，主要長假前基於避險而觀望，「寧願少賺而不想賠」的投資心態，但他以四大點分別論述，為何建議今年投資人可適度抱股過年。
年終狂發50個月！科技業這家「測試廠」奪冠 這家航空也豪發14個月年終
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導2026年初，各產業年終獎金陸續揭曉，台灣職場呈現出「幾家歡樂幾家愁」的強烈對比。受惠於AI浪潮持續發酵，半導體與科...
電子五哥該抱股過年嗎？緯創獨守紅盤漲逾1% 分析師：優先選這3檔
台股今（11）日封關上漲逾200點至33,304.35點，再創歷史新高。不過，電子五哥走勢分歧，廣達（2382）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步走弱，僅緯創（3231）續守紅盤。投資人關注「是否適合抱股過年」，運達投顧分析師陳石輝指出，可關注英業達、和碩、緯創這三檔。
外資封關日押寶誰？十大名單一次看
[NOWnews今日新聞]台股封關日衝上收盤歷史新高，三大法人買超近575億元、其中外資買超逾523億元，外資重押名單也曝光，單日買最多的是擁低軌衛星題材的面板股友達，一口氣被外資掃進約12.39萬張...
DDR4價崩20%？ 華強北老手曝「背後秘辛」 產業專家說話了
近期全球記憶體類股在經歷強勁漲勢後出現回檔，市場雜音頻傳。除了美光（Micron）痛失輝達（NVIDIA）HBM4訂單的傳聞外，一向被視為市場風向球的深圳華強北電子市場，更傳出DDR4現貨價格急跌近20%的消息，引發投資人對記憶體泡沫破裂的擔憂。對此，產業分析師指出，此波價格震盪主因是經銷商趕在農曆年前「去庫存、換現金」，產業基本面並未反轉。
賣股傳聞讓股價連跌 群聯潘健成澄清：贈與子女、沒有賣！
快閃記憶體控制晶片大廠群聯電子近期因執行長潘健成申報股票異動，引發市場關注。潘健成日前依法申報，將持股贈與3名子女，一度有消息解讀為高層賣股，造成股價波動。對此，潘健成親自澄清，強調是「無辜被錯殺」，並重申對公司營運前景的高度信心。
台積電封關日站上1900元！ 專家曝風險：先不要追高
台積電（2330）在今（11）日台股封關日，受惠於昨天營收太旺，盤中漲20元至1900元，專家表示，意料之中，但現在股價太高了，由於不知道春節期間國際政經局勢會不會有其他的變數，投資人先不要過度追價。
台積電1925元還能買嗎？ADR年漲61%狠甩大盤！外媒列3大買點：本益比僅18倍
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台積電昨（11）日收在1,915元，盤中最高衝上1,925元，漲幅1.86%，相較去（2025）年封關日的1,135元，股價累計上漲約68%。美...
沒時間去銀行換新鈔？百貨、超商ATM「24小時都能領」 名單一覽
【緯來新聞網】每到了農曆春節，就是換新鈔的時候。中央銀行宣布從今（9日）開始，一直到13日為止，全台
記憶體漲跌互見！力積電威剛壓回 分析師：過年前先跑一趟
金蛇年封關日，先前剽悍的記憶體族群呈現漲跌互見，旺宏（2337）大漲逾7%領軍上攻，華邦電（2344）開盤旋即由黑翻紅；力積電（6770）與十銓（4967）等10檔則呈現下跌。分析師表示，適逢台股封關日，二月份工作天數較少影響，預期月營收將會下滑，部分投資人選擇先行獲利了結。