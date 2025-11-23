AI成了企業無聲「剃刀」？美大廠裁員百萬人 專家曝3警訊：市場正在大洗牌

美國各大行業巨頭掀起大規模裁員潮，從零售、消費品到高科技業都屢傳消息，美國科技大廠微軟、亞馬遜、英特爾等多家重量級企業在近期紛紛宣布大幅裁員，根據人力資源機構Challenger,Gray&Christmas數據顯示，美國企業宣布的裁員人數已近百萬人，是景氣不好還是AI取代了人力？對此，股人阿勳在 臉書發文表示，美國裁員破百萬人不是經濟不景氣，而是時代換軌的信號，裁員潮背後隱含3大警訊。

​股人阿勳表示，​過去2年動不動就看到，哪間美國大公司又在裁員，讓人不禁懷疑美國就業市場真的有那麼差嗎？但仔細看徵才網站，又會看到裁舊招新的老戲碼，一邊裁員1000人，一邊招聘2000名AI工程師，這意味著，這波浪潮背後代表的是結構性改變。

廣告 廣告

股人阿勳指出，根據Challenger,Gray&Christmas的最新報告，光是2025年10月，美國裁員人數就高達15萬人，創下近20年新高。今年前十個月累計裁員數突破100萬人，比去年暴增65%，幾乎各行各業都在調整。

股人阿勳提到，像UPS、亞馬遜、英特爾、雀巢、微軟、福特、普華永道、Meta等巨頭，都有裁員動作。而理由意外的都很相似：有人說是「AI/自動化導入」；有人說是「業務調整」；有人說是「成本削減」;可以簡單得出，就是把現在精簡的人力，投入到未來的AI與自動化。

​

「這是時代換軌的信號」。股人阿勳認為，會看到傳產、物流、金融的工作在消失，AI工程師、資料科學家、演算法職位卻爆發成長。就業市場沒有變壞，而是正在「洗牌」。這波裁員潮背後的3個提醒，第一，安穩的工作，不一定安全；第二，AI是企業無聲的「剃刀」；第三，升級自己，才是最好的避風港。面對時代變局，裁員只是表象，轉型才是底層邏輯，別只怕被淘汰，要想怎麼變成「新時代需要的人」。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

