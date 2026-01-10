AI成國家競爭關鍵 賴清德：2040年培養50萬名AI人才

總統賴清德今（10）日上午出席「2026 AI人才年會」。 圖：總統府/提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（10）日上午出席「2026 AI人才年會」時表示，AI已從未來式走向現在進行式，政府將持續推動「AI新十大建設」，在產業端協助百工百業導入AI，讓100萬間中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端，則將投入千億規模的創投資金，目標在2040年培育50萬名多元的AI人才，以厚植國家競爭力，確保下一世代的競爭優勢。

賴清德致詞時表示，很高興受邀出席AI人才年會，與各界一同見證AI在臺灣的蓬勃發展。他指出，國家善用教育、栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會跟著進步；個人透過教育取得專業能力、改善生活，國家整體也將因此受益。他感謝主辦單位結合企業需求、青年對未來的期待與國家競爭力，讓臺灣在AI發展道路上持續向前。

賴清德指出，AI正在快速改變生產模式與生活方式，帶來的不只是產業變革，更是人才升級與生活型態的全面翻轉，因此AI人才的培養格外重要。他表示，臺灣歷經多代努力，已在全球高科技產業中建立關鍵地位，從過去的機械化、自動化、數位化，邁向全面智慧化；未來將更著重AI應用，延續臺灣在下一世代的競爭優勢。

賴清德強調，政府推動AI並非只為特定產業，也不是要求全民學寫程式，而是希望培養2,300萬人都能成為善用AI的人才。未來能夠善用AI的人，不僅要提出精準問題、找到合理應用，也要能提出解決方案，運用AI進行管理與決策。無論理工或人文社會背景，只要願意跨域學習，AI都將成為個人與企業的重要助力。

賴清德提到，政府去年提出「AI新十大建設」，除建置主權AI與國家算力中心，也將發展矽光子、量子運算、機器人等關鍵技術，最終目標是建立AI創新創業生態鏈，協助中小微企業升級轉型，並在食衣住行育樂等各層面打造智慧生活圈。

賴清德表示，國力不僅來自晶片的「奈米數」，更取決於全民運用AI的深度與廣度。他也感謝立委蘇巧慧關心並推動《人工智慧基本法》順利通過。政府各部門已同步推動AI人才培育措施，包括教育部的人文社會跨域課程、經濟部的「AI新秀計畫」、勞動部的AI職訓課程，以及環境部的淨零綠領人才培訓聯盟，行政院人事總處也針對公務人員推動AI訓練，鼓勵各行各業培養兼具產業知識與AI能力的「二刀流」人才。

賴清德強調，AI是臺灣轉型與成長的重要契機，絕不能錯過，政府將與學校、企業攜手合作，讓每一位願意學習、持續精進的人，都能在AI時代找到發揮舞台，並祝福活動圓滿成功。

隨後，賴清德並與現場貴賓一同參觀展場攤位。包括行政院創新經濟顧問簡立峰、數位發展部次長侯宜秀、立委蘇巧慧、TechOrange科技報橘創辦人戴季全、均一平台教育基金會董事長呂冠緯、You-rator數位人才媒合平台營運長黃呈智等人亦出席與會。

