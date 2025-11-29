AI成心靈寄託？醫曝：3大高風險族群恐最容易沉迷

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

隨著AI持續發展，不僅有業者推出AI伴侶功能，更傳出日本一名女子今年夏天與AI結婚，覺得AI比真人更了解自己。對此，楊聰才診所日前在臉書發文解析「數位幻覺」，指出AI成為新時代的夥伴，能帶來慰藉與支持，被理解與傾聽的感覺會啟動大腦的愉悅與依戀反應，這是「情感投射」的自然現象。但若過度沉溺，可能影響精神健康和現實感知，他並點名容易受到影響的三大族群。

楊聰才診所日前在臉書發文解析「數位幻覺」。（示意圖／Unsplash）

醫師楊聰才指出，與AI建立情感連結時，最重要的一件事就是能在這段虛擬關係中獲得支持的同時，又不迷失自己。他指出三個容易受到影響的族群，包含曾在現實關係中受過傷的人、感到焦慮或孤獨者，以及有潛在精神健康狀況者。如果查覺到自己過度沉溺在虛擬關係，犧牲了現實中的關係，不要忘了尋求專業的幫助。

楊聰才也給出三個提醒：一，我們並不是愛上AI，而是因為AI反映我們的情感需求，而產生被理解的感覺，小心不要將情感過度寄託在虛擬世界。二，AI的正向互動觸動大腦的獎勵機制，但在享受心流的同時，也不能忽略真實的人際互動。三，當我們過度依賴AI，甚至開始逃避現實時，就該開始找回平衡。

楊聰才強調，將AI當作陪伴，且不影響現實生活，這不是病，只是一種新的情感寄託方式。但若發現這段關係讓你犧牲了現實中的責任與人際互動，甚至感到失控或痛苦，這就是一個需要處理的健康課題。

小編也在貼文下方留言提醒：「AI可以是生活的『補充品』，但不該是『全部』喔！在享受科技便利的同時，別忘了真實世界的擁抱更有溫度！」

