AI成手機標配 OPPO Reno15系列導入「出圈拼圖」功能

OPPO宣布新機Reno15系列全面導入OPPO AI影像功能，「出圈拼圖」為新機亮點，可將多張照片中的人物或主體智慧擷取並重新組合，突破原本畫面邊界，使用者可快速完成具視覺張力的拼貼效果，適合用於社群貼文與活動紀錄，OPPO也同步提供AI慢動作實況照片等功能，讓靜態影像保留更多動態細節。

在硬體配置上，Reno15 Pro Max與Reno15 Pro主打高畫素主鏡頭與多鏡頭組合，涵蓋人像、超廣角與錄影應用；Reno15與Reno15 F則定位日常拍攝，提供多焦段拍攝選擇，滿足街拍、旅遊與生活紀錄需求。全系列搭載大容量電池並支援80瓦快速充電，提升長時間使用的便利性。

為強化新品體驗，在BABY MONSTER台灣演唱會期間，OPPO將在1月2日至1月3日在演唱會地點台北小巨蛋，設置Reno15系列體驗攤位，現場將開放粉絲實際操作「出圈拼圖」等AI影像功能，並結合演唱會情境，體驗拍攝與即時分享的應用場景。

OPPO表示，後續也將在北、中、南陸續推出Reno15系列體驗活動，透過實體互動方式，讓消費者更直觀感受AI影像功能在日常與娛樂場景中的使用方式。



