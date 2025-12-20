AI成教育轉型關鍵 調查：逾九成教師盼政策支持

黃昆輝教授教育基金會發布「教師對AI應用於教育的需求與期望」調查結果，發現超過九成的教師有AI素養學習需求 (記者攝)

黃昆輝教授教育基金會今天（20日）發布「教師對AI應用於教育的需求與期望」調查結果，發現超過九成的教師有AI素養學習需求，最期盼透過實作工作坊與線上課程提升教學能力，並期待教育部能提供無償使用的AI軟體與專業人力支援，以縮短城鄉與教師間的AI素養落差。

基金會董事長黃昆輝表示，生成式AI的快速發展，已成為臺灣教育轉型升級的重要契機，但能否真正把握這項機會，關鍵在於中小學教師是否具備運用AI進行課程與教學設計的能力。目前多數教師在職前師資培育階段，都尚未接受AI相關訓練，因此必須透過在職進修儘速補強AI素養，教師是否「先學會用AI」，將直接影響學生能否有效學習與人機協作。

黃昆輝董事長指出，教育部自2022年起投入經費推動中小學數位學習精進方案，方向正確、成果豐碩，但不可忽略教師才是AI教育推動的核心。根據本次調查結果，教師最迫切的需求集中於課程設計、學習評量設計、差異化教學及學生學習困難診斷等面向，同時也高度期待具體、可實際操作的教學範例與資源，以及穩定的數位教學環境與設備，作為AI融入教學的基礎。

調查顯示，教師在AI進修內容方面，需求最高的項目包括課程設計、學習評量設計、學生學習困難診斷與差異化教學，比例皆超過九成；教師同時高度期待可直接應用於課堂的教學範例、教材，以及AI工具的實際操作指導。進修方式上，65.7%的教師最期待AI教學實作工作坊，其次為具時間與空間彈性的線上課程，顯示教師更重視「做得到、用得上」的實務導向培訓。

在教學與行政條件方面，超過九成教師期望教育部能提供教師無償使用原本需付費的AI軟體，並建置簡單好用的AI教學平臺；在校內配套上，教師認為學校應優先提供穩定的網路環境與數位設備。針對全面推動AI教學所面臨的城鄉差距與教師專業落差，逾九成教師贊同教育部對偏鄉學校或非資訊專長教師提供專業人力支援。

新北市教育局長張明文評論時提到，新北市推動AI教育的重點並非追逐技術熱潮，而是回到教育本質，讓孩子在AI時代具備安全、自主且負責任的學習能力，同時讓教師與行政人員能「更有效率、更有溫度」地完成教育使命。

張明文局長強調，AI教育是培養素養，教育AI則是輔助工具，兩者必須並行；在學生使用AI上，新北也訂定「學童素養、家長同意、教師陪伴」三原則，以確保AI教育的安全與責任。