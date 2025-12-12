AI成焦點！時代雜誌封面 黃仁勳C位、馬斯克入列

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳位居封面中央。（圖／美聯社）





美國《時代》雜誌每年都會選出年度風雲人物，今年將殊榮頒給「AI設計師」，多位推動人工智慧發展的科技領袖共同登上封面。其中，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳位居封面中央，OpenAI執行長奧特曼、特斯拉執行長兼全球首富馬斯克、Meta執行長祖克柏，以及超微（AMD）執行長蘇姿丰等人皆名列其中，象徵AI科技對全球產業與社會的深遠影響。

《時代》雜誌封面以多位AI科技巨頭「肩併肩坐在雲端」為視覺意象，呈現2025年度風雲人物主題，凸顯人工智慧已成為推動世界前進的重要力量。輝達執行長黃仁勳日前受訪時表示，他已在生活與工作中廣泛運用多個AI系統，並能跨不同科學領域進行主題整合。作為被譽為AI教父的關鍵人物，黃仁勳也指出，隨著人工智慧持續發展，電力供應將成為不可或缺的關鍵基礎。

廣告 廣告

外傳輝達計畫在加州總部舉辦私人高峰會，邀請多家致力於解決資料中心電力短缺問題的新創公司參與，涵蓋從軟體工具到硬體電力設備，聚焦因應未來能源不足的挑戰。黃仁勳也強調，隨著技術進步，未來AI所需能源將大幅降低，十年後對多數人而言，能源消耗將微乎其微，AI也將因此無所不在。

在應用端方面，OpenAI近期推出新一代模型GPT-5.2，具備撰寫程式、製作試算表與簡報，以及解讀圖片等功能。OpenAI執行長奧特曼指出，Google推出的Gemini3對GPT的影響，並未如原先預期般嚴重，並預估OpenAI明年1月有望脫離「紅色警戒」狀態，營運前景趨於穩定。

同時，OpenAI也迎來重大利多消息。迪士尼宣布將對OpenAI進行10億美元的股權投資，未來包括《小美人魚》、米老鼠、鋼鐵人與黑武士等經典IP，將授權可用於Sora與ChatGPT圖像生成相關應用。

奧特曼表示，迪士尼是全球最具代表性的故事內容創作者之一，根據用戶回饋，團隊對相關功能的市場反應充滿信心。

隨著人工智慧技術快速演進，由AI所掀起的浪潮，正逐步重塑全球產業結構與人類生活樣貌。

更多東森新聞報導

黃仁勳一度傳出突襲來台！烏龍一場原因曝光

輝達晶片有「定位功能」？ 知情人：有助打擊走私

黃仁勳曝輝達「生死一瞬間」1通電話求助張忠謀獲信任

