AI成社工最佳後援 清大研發紀錄輔助系統高雄交流亮相

面對第一線社工日益沉重的行政紀錄與專業服務壓力，高雄市政府社會局於1月28日舉辦「助人者的幫助——AI社工紀錄輔助系統簡介」專題講座，邀請清華大學人文社會AI研究中心副主任王道維擔任主講，分享人工智慧如何在兼顧隱私保護與專業倫理的前提下，成為社工實務現場的有力後盾。

↑圖說：清華大學王道維教授開發AI社工紀錄輔助系統親授社工實際運用（圖片來源：高雄市社會局提供）

本次活動由高雄市社會局主辦，吸引約60位市府社會服務單位社工與督導到場參與，另有來自民間單位約400位社工透過線上同步加入，顯示助人工作者對AI應用於社會工作的高度關注與期待。

王道維指出，AI技術近年快速發展，已深刻影響各行各業，社會工作領域亦難以置身事外。然而，社工實務高度重視個案隱私、倫理與專業判斷，並不適合私下使用一般商業型AI工具處理訪視紀錄或個案資料，如何在保障個案權益的同時，協助社工減輕長期承擔的文書負擔，成為推動AI進入社工現場的關鍵課題。

講座以清華大學團隊研發的「AI社工紀錄輔助系統」為例，說明其設計理念與實際操作方式。該系統由AI工程師阮羿寧，與清華大學張雅惠、羅暐哲共同研發，並由亞洲大學施睿誼教授協助進行社工紀錄需求的專業統整與效能評估，確保系統符合社工實務流程與專業語境。

目前系統以免費、免註冊方式對外開放，提供訪視錄音轉逐字稿、訪視紀錄生成、處遇計畫生成、家系圖自動生成及社福資源整合搜尋等五大AI輔助功能。自去年8月中上線以來，累計使用次數已超過3萬6千人次，產出逾8,000筆社工紀錄，且每日仍穩定生成近百筆，展現其在實務現場的高度實用性。

↑圖說：高雄市社會局邀請清大王道維教授講授AI社工紀錄輔助系統（圖片來源：高雄市社會局提供）

在資安與隱私方面，王道維特別強調，系統採用符合美國醫療等級HIPAA隱私保護標準的Claude API模型，並於系統設計上明確限制資料用途，不進行個案資料再訓練，以回應社工對個案資訊安全的核心關切。

活動現場也安排實作展示，邀請社工以自行準備的訪視逐字稿實際操作系統。多位參與者回饋，系統操作直覺，只需上傳訪視錄音或自行口述的音檔，即可在數分鐘內完成逐字稿轉錄，並依需求產出具專業結構的紀錄與處遇計畫初稿，但最終內容仍須由社工確認，以確保專業品質。

其中，「家系圖自動生成」功能尤為吸睛，可在短時間內從逐字稿擷取家庭成員資訊，自動繪製符合社工專業需求的家系圖，並可下載為PPTX檔後續編修，大幅節省整理時間；社福資源整合搜尋功能，則有助於快速盤點案主所在地附近的可用資源，提升服務效率。

高雄市社會局表示，期盼透過此次交流，協助社工更了解如何善用AI工具，在不犧牲專業與倫理的前提下提升紀錄品質與工作效能，讓更多心力回到陪伴、理解與支持案主的核心工作，進一步提升助人工作的尊嚴與社會價值。

