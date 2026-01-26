圖解》AI成長引擎全開 中華電信EPS上看5.02元
電信龍頭中華電信向來是存股族關注的熱門標的，根據最新財測指出，AI（人工智慧）是2026年的主要成長引擎，預估今年EPS（每股盈餘）上看5.02元，再度為長線投資人提供想像空間。
中華電信營運表現，長期受存股族關注，僅次台積電、玉山金、兆豐金、鴻海、中信金的第6大熱門台股，這回公布2026年財務預測，被市場視為穩定型投資標的的重要指標。
營收、獲利上看2,436.8億、389.4億
中華電信預測2026年營收達2,419.9億元至2,436.8億元，年增2.5％至3.2％，受惠行動通信、寬頻接取及數據網路等核心業務擴張，並積極爭取AI賦能、數位韌性與永續相關的新資通訊商機。
在獲利表現方面，預估營業成本及費用為1,939.9億元至1,944.6億元，年增3.5％至3.7％，主因布局未來業務發展，持續加大在人才、網路升級及資安韌性上的投入，歸屬於母公司業主之淨利為373.9億元至389.4億元。
3大百億引擎 重押AI拚長線成長
中華電信指出，今年將以「AI Everywhere」為核心理念，聚焦「建技術、拓業務、擴版圖」3大發展方向，全面推動營收與獲利成長。
技術面將強化資安、系統與網路韌性，結合IOWN全光網路與AI算力，發展分散式AIDC、邊緣AI及Pre-6G實證場域，為2030年銜接6G提前布局。
在業務布局上，公司鎖定IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用等「新3大百億」成長引擎，並持續拓展主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼學與智慧聯網等商機；同時深化MOD與Hami Video內容布局，提升訂閱數與營收表現。
擴版圖方面，強化母子公司協作，推動新興AI應用、永續轉型、文創內容等策略性投資，並推動子公司上市櫃（如立鼎）或Spin-off；並持續優化資產結構，結合綠建築與智慧管理，提升資產價值並創造收益。
加碼319億 海纜、衛星、AIDC一次到位
而資本支出，中華電信預計投入319.1億元，較2025年增加40.7億元，主要用於擴大國內外海纜建設、布局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房，以及強化機房電力、空調與資安等韌性建設。
中華電信董事長簡志誠表示，持續以「韌性」與「信任」為核心，秉持誠信與創新精神，在AI時代扮演「賦能者」與「協創者」角色，協助百工百業推動數位與淨零雙軸轉型，並為客戶、股東與員工創造長期價值。
其他人也在看
拉出第2根漲停！「這檔」6天猛飆38%帶旺族群起飛 藥華藥、華安同步鎖死
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（26）日台股加權指數收在32,064.52點，漲103.01點，漲幅0.32%，多題材個股吹起上攻號角，其中生醫族群買單點火，在生華...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
台股站穩3萬點！羅明才請雞排珍奶慶祝 4萬點再加碼送面膜
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導為了慶祝台股站穩3萬點大關，國民黨立委羅明才今（26）日上午在立法院財政委員會依循往例，請財委會委員、行政院官員與媒體同仁200份雞排及珍奶，另外還致贈牛軋糖元寶，同時當場允諾若股市未來站上4萬點，將再加碼送出面膜，可見民進黨拚經濟有成，連藍委都讚不絕口。民視 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
新警訊浮現！AI泡沫達臨界點 恐在「這時」破裂
據知名國際財經顧問公司「凱投顧問」（Capital Economics）分析指出，人工智慧（AI）的投資熱潮中已浮現新的警訊，顯示市場可能正逐步逼近泡沫破裂的臨界點。（葉柏毅報導） 根據美國財經中廣新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
OpenAI陷財務與營運危機？華爾街老將警告：AI巨頭正「即時崩解」
曾引領全球人工智慧熱潮的 OpenAI，正逐漸從科技寵兒轉向財務泥淖。資產管理領域的華爾街老將、前富達明星基金經理人 George Noble 近期發表多篇嚴厲評論，直言 OpenAI 正在「即時崩解 (falling apa鉅亨網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
新加坡計畫於2030年前投入逾「250億台幣」推動公共 AI 研究 !
新加坡政府表示，將在2030年前投入超過10億新元（約250億台幣），用於推動公共人工智慧研究，藉此提升國家科 …火報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輝達和 Google 母公司 Alphabet 聯手投資 AI 新創 Synthesia 估值上看40億美元
火報記者 陳銳/報導 英國人工智慧新創公司 Synthesia 宣布完成新一輪 2 億美元融資，公司估值達 4 …火報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
IMF稱台灣美元曝險45倍 楊金龍喊「不緊張」駁：央行算約20倍
國際貨幣基金（IMF）日前公布最新《全球金融穩定報告》，點名台灣持有的美元計價資產匯率曝險程度高達外匯市場交易量的45倍，居全球主要經濟體之冠，引發關注。對此，央行總裁楊金龍上報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
台灣金聯攜臺銀 推動留房養老包租信託
[NOWnews今日新聞]台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司今（26）日與臺灣銀行簽署業務合作契約書，雙方將各自善用業務優勢，在包租代管、信託業務等方面，本於互惠交流共拓商機原則，展開跨產業之業務...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 發表留言
中華電今年本業獲利拚小增，EPS上看5.02元
MoneyDJ新聞 2026-01-26 08:09:34 新聞中心 發佈中華電信(2412)公布2026年財務預測，全年合併營收2,419.9~2,436.8億元，稅前淨利487.2~502.3億元，稅後淨利為373.9~389.4億元，每股盈餘4.82~5.02元。 中華電信2026年度合併營收預測數2,419.9~2,436.8億元，較2025年度增加約2.5%~3.2%，主要是行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加，並積極爭取永續、數位韌性及AI賦能等資通訊新業務商機；營業成本及費用預測數1,939.9~1,944.6億元，年增約3.5%~3.7%，主要是為布局未來事業發展，擴大福利政策以提升人才資本，並為支撐業務發展精實網路演進，同時強化網路及資安韌性，故相關成本增加。 中華電信2026年度營業淨利預測數481.4~496.6億元，約年減0.8%~年增2.3%；稅前淨利預測數487.1~502.3億元、稅後淨利373.9~389.4億元、每股盈餘預測為4.82~5.02元，較2025年度自結數分別減少0.3~15.5億元、減少13.0~增加2.5億元及減少0.17~增加0.03Moneydj理財網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
遲不放行1.25兆軍購預算 馬文君：合理懷疑到現在仍沒具體內容
[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會今（26日）邀請國防部長顧立雄就1.25兆元軍購特別預算進行專題報告，國民黨立委馬文君與顧立雄在質詢台上激烈交鋒。馬文君透過臉書發文直指，合理懷疑，1.25兆元特別預算到現在仍沒有具體內容，提出無人機、機器狗等項目只是要用來掩蓋目前仍空白的軍購細項。 對於1.25兆元特別預算至今在立法院無法付委審查。顧立雄上午質詢不滿稱，如果連付委都不付委，根本就無法討論，剛剛提到的那些項目，包含對於各項目籌措必要性與迫切性的說明，現在特別條例仍卡在程序委員會，要如何進行實質討論？ 馬文君則指，特別條例就還沒通過程序委員會，如果這些項目這麼重要、這麼正當，那應該回到常態的建軍規劃中，以分年預算方式接受逐項審查與監督。 馬文君後續再透過臉書發文表示，從過去到現在，能增加國防戰力的預算他們都支持，但站在監督立場，今年國防公務預算已達到9450億元，先前又通過1100多億元的韌性特別預算，現在又要編列1.25兆元的國防特別預算，金額之大，可能會排擠國內民生、社福、醫療、基礎建設經費，既然這麼重要，國防部及顧立雄更應該向國人交代清楚。 馬文君指出，上周召開的全機密新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
迎百名台灣學生 德勒斯登國際學校擴建校園
（中央社記者林尚縈柏林25日專電）台積電德勒斯登廠預計2027年啟用，為迎接陸續赴德的台灣工程師家庭，當地國際學校擴建校園，今年1月舉行新校舍上樑典禮。校長預估明年將迎來約100名台灣學生，佔全校人數1/5，目前已開始提供中文母語程度課程。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
中華電公布2026年財測，全年營收年增約2.5～3.2%，EPS 4.82～5.02元
【財訊快報／記者劉居全報導】中華電信(2412)公布2026年全年四季簡式合併財務預測。全年區間合併營業收入為2,419.9～2,436.8億元，營業成本及費用合計為1,939.9～1,944.6億元，稅前淨利為487.1～502.3億元，歸屬於母公司業主之淨利為373.9～389.4億元，每股盈餘(EPS)4.82～5.02元。因應全球局勢的快速變動，以及AI新科技、韌性與永續浪潮的加速推進，中華電信已訂定「以AI啟動未來」新願景，2026年將持續深化「數位韌性、智慧驅動、永續未來」策略主軸，以「AI Everywhere」理念為核心，布局AI平台架構、算力建置與應用拓展，結合優勢網路基礎打造分散式AIDC架構，確保韌性與擴展需求，除優化內部營運流程外，並賦能百工百業，推動AI應用落地，加速市場拓展。在「AI Everywhere」核心理念下，中華電信擘劃「建技術」、「拓業務」、「擴版圖」三大發展方向，全面驅動營收與獲利成長，創造營運新高。技術面將強化資安、系統、網路、防詐，打造「海地星空」智慧韌性網路，彰顯「最值得信賴」的品牌價值；並結合IOWN全光網路與AI算力，發展分散式AID財訊快報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
房市蛋黃熱、蛋殼碎！2025十大建商全面縮水 全台總銷蒸發逾2千億
2025十大建商總銷大減2,200億，年減29%創紀錄。591新建案指出，房市轉向「保蛋黃、攻商辦」，北強南弱態勢明顯，寶佳外圍案開降價第一槍，未來「蛋黃熱、蛋殼碎」現象將持續加劇。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
《匯市》新台幣罕見暴衝！一度狂升1.6角、攻3周最高 專家分析推手
【時報-台北電】美國總統川普近日收回以武力奪取格陵蘭的強硬言論，雖使國際地緣政治緊張情勢暫時降溫，但市場對其政策反覆與不確定性的疑慮仍未消散，進一步動搖美元信心，資金持續自美元資產撤出，拖累美元指數失守98關卡，創下近期新低。新台幣兌美元今（26）日終場升7分，收31.508元，成交金額13.17億美元。 在美元轉弱帶動下，新台幣兌美元今（26）日強勢走升，早盤一舉升破31.5元整數關卡，盤中最高來到31.41元，大升1.68 角，改寫近三周新高，展現近期少見的凌厲升勢。 外匯專家李其展在臉書發文指出，新台幣久違出現單日升值超過1.5 角的表現，主要反映亞幣集體反攻，加上美元指數明顯走低的影響。此外，春節前資金回流的季節性因素，也對匯價形成支撐，若外資後續加入布局紅包行情，新台幣有機會維持偏升走勢。 不過，李其展也提醒，在央行調節立場未出現明顯轉變，加上國際政經局勢仍充滿變數的情況下，新台幣短線可能未脫離31.5元上下震盪區間，是否能進一步站穩升值軌道，仍需持續觀察後續資金動向。（新聞來源：中時新聞網 邱怡萱）時報資訊 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
國銀對中國曝險14.59％ 立委要求降低對中國依賴
金管會主委彭金隆今天赴立院財委會備詢。針對本國銀行對中國曝險的風險問題，彭金隆表示，根據最新統計，國銀對中國曝險從過去歷史最高峰、佔全體銀行淨值的71%，已經降至14.59%，不過，民進黨立委郭國文質詢指出，國銀仍應該持續減少對中國曝險，以降低對中國的經貿依賴程度。自由時報 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
PCB族群紅綠交織！定穎投控攻頂噴天價、5檔齊站漲停板 載板三雄「它」止步連7漲
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，終場漲103.01點，以32,064.52點作收，漲幅0.32%，PCB概念股呈現漲跌交織，嘉聯益（6153）...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1則留言
霍諾德登頂101掀攀岩熱！人力銀行揭全台逾千運動產業職缺 月薪直逼5萬元
美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德昨（25）日以91分鐘又35秒，完成攀登101挑戰。台灣颳起攀岩熱潮，104人力銀行數據顯示，目前全站約有1,200個標註「攀岩」相關的工作機會，攀岩教練、門市銷售、運動推廣為最常見的職務類型，其中運動推廣薪水有機會可達5萬元。Yahoo股市 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
庇護島又被撞！賓士車左轉「切西瓜」撞爆車頭 議員質疑設計釀禍
彰化市多處「行人庇護島」時常遭用路人撞擊，其中彰南路行人庇護島，短短8個月內發生13起撞擊事故，和美鎮鹿和路六段、道周路口的行人庇護島，5個月內也遭車輛撞擊8次。未料昨（25）日下午，有輛賓士車行經鹿和路六段內側車道，左轉時疑似「切西瓜」提前左轉，導致車頭撞上庇護島受損，所幸車上2人未受傷。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
記憶體又爆漲100%！Q2繼續飆？「這8家台灣大廠」供應價有機會順風撈金
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導AI應用擴散帶動需求暴衝，記憶體市場再起波動。韓媒指出，NAND快閃記憶體龍頭三星電子今年第1季已把供應價格上調逾100%，且第...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 11則留言
不止昇達科！低軌衛星還有好貨可買？ 這檔「銅板股」CP值爆表
特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX，近期傳出因應Starlink衛星升級與數量快速擴張，正評估擴大對台釋單，並已低調來台密訪多家台系供應鏈。消息一出，低軌衛星題材迅速發酵，帶動昇達科、華通、啟碁、瀚荃、穩懋、元晶、燿華等低軌衛星概念股全面轉強。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言