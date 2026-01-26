圖解》AI成長引擎全開 中華電信EPS上看5.02元

電信龍頭中華電信向來是存股族關注的熱門標的，根據最新財測指出，AI（人工智慧）是2026年的主要成長引擎，預估今年EPS（每股盈餘）上看5.02元，再度為長線投資人提供想像空間。

中華電信營運表現，長期受存股族關注，僅次台積電、玉山金、兆豐金、鴻海、中信金的第6大熱門台股，這回公布2026年財務預測，被市場視為穩定型投資標的的重要指標。

營收、獲利上看2,436.8億、389.4億

中華電信預測2026年營收達2,419.9億元至2,436.8億元，年增2.5％至3.2％，受惠行動通信、寬頻接取及數據網路等核心業務擴張，並積極爭取AI賦能、數位韌性與永續相關的新資通訊商機。

在獲利表現方面，預估營業成本及費用為1,939.9億元至1,944.6億元，年增3.5％至3.7％，主因布局未來業務發展，持續加大在人才、網路升級及資安韌性上的投入，歸屬於母公司業主之淨利為373.9億元至389.4億元。

中華電信以AI Everywhere為核心，布局3大成長引擎。（AI生成）

3大百億引擎 重押AI拚長線成長

中華電信指出，今年將以「AI Everywhere」為核心理念，聚焦「建技術、拓業務、擴版圖」3大發展方向，全面推動營收與獲利成長。

技術面將強化資安、系統與網路韌性，結合IOWN全光網路與AI算力，發展分散式AIDC、邊緣AI及Pre-6G實證場域，為2030年銜接6G提前布局。

在業務布局上，公司鎖定IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用等「新3大百億」成長引擎，並持續拓展主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼學與智慧聯網等商機；同時深化MOD與Hami Video內容布局，提升訂閱數與營收表現。

擴版圖方面，強化母子公司協作，推動新興AI應用、永續轉型、文創內容等策略性投資，並推動子公司上市櫃（如立鼎）或Spin-off；並持續優化資產結構，結合綠建築與智慧管理，提升資產價值並創造收益。

加碼319億 海纜、衛星、AIDC一次到位

而資本支出，中華電信預計投入319.1億元，較2025年增加40.7億元，主要用於擴大國內外海纜建設、布局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房，以及強化機房電力、空調與資安等韌性建設。

中華電信董事長簡志誠表示，持續以「韌性」與「信任」為核心，秉持誠信與創新精神，在AI時代扮演「賦能者」與「協創者」角色，協助百工百業推動數位與淨零雙軸轉型，並為客戶、股東與員工創造長期價值。