AI成長推動 Alphabet首度單季營收破1000億美元

（中央社舊金山29日綜合外電報導）Google母公司 Alphabet今天公布有史以來首度單季營收突破1000億美元，主要受惠於核心搜尋業務的強勁成長，以及在人工智慧推動下快速擴張的雲端部門。

Alphabet第3季營收達1023億美元，年增16%，超出分析師預期，寫下1998年佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）創立公司以來的重大里程碑。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）在聲明中表示：「Alphabet本季表現出色，我們所有主要業務皆實現兩位數成長。」

淨利飆升33%至350億美元，Alphabet指出，能充分利用正重塑科技業的人工智慧浪潮，是業績大增的關鍵。

Google的核心搜尋與廣告業務仍是主要收入來源，本季營收566億美元，較去年同期的494億美元明顯成長。YouTube廣告收入同樣亮眼，從89億美元增至103億美元。

不過，最受矚目的仍是Google Cloud，營收大增34%至 152億美元。這個與亞馬遜旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）和微軟公司（Microsoft）Azure競爭的雲端部門，已成為Alphabet的關鍵成長引擎。

皮查伊指出，公司在人工智慧上的積極布局「正在帶來強勁動能，我們的產品推陳出新、速度驚人」，並強調 Google搜尋導入AI功能與Gemini AI模型的全球擴展。

儘管市場上出現對「AI泡沫」的疑慮，Alphabet仍持續擴大投資。

Alphabet將2025年資本支出預測再度上調至910億至930億美元，顯示其在資料中心與AI基礎設施上的積極布局。

Alphabet在2024年的資本支出為525億美元，今年已3度調高支出預測。

消息公布後，Alphabet股價在盤後交易上漲6%。（編譯：鄭詩韻）1141030