AI成「現代版科學怪人」 聯合國警告人權恐首當其衝受害

聯合國今天(24日)警告稱，隨著科技巨頭推廣生成式人工智慧(generative AI)的應用，這項技術可能成為「現代科學怪人」，人權將首當其衝受害。

聯合國人權事務高級專員圖克(Volker Turk)表示，生成式人工智慧擁有「寬闊的未來」，但他在聯合國工商與人權論壇指出，如果「純粹出於政治或經濟利益而利用這項技術，可能會造成操縱、扭曲，以及讓我們的視線被轉移」。

他表示：「當強大的科技巨頭推出生成式人工智慧等新技術時，人權可能首當其衝受害。」

廣告 廣告

他補充說：「包括隱私權、政治參與權、言論自由和工作權在內的多項人權，都面臨著顯而易見的威脅。」

他還表示：「如果沒有適當的保障措施和監管，人工智慧有可能變成現代版科學怪人。」

圖克警告，當今的威脅「可能演變成破壞新興科技前景的危害，並引發難以預料的後果」。「各國政府有責任攜手合作，防止此類情況發生。」(編輯 : 廖奕婷)