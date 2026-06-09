AI戰場上太空！低軌衛星從通訊變運算 台積電與台灣高頻供應鏈迎新機會
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TrendForce最新分析指出，全球衛星產業2027年產值可望達4470億美元，低軌衛星正從通訊功能，延伸到AI運算、太空太陽能與新型半導體供應鏈。SpaceX除衛星寬頻與手機直連外，也把AI太空運算、太空能源與晶片製造布局納入戰略。
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這代表低軌衛星不再只是把訊號傳回地面，而可能成為太空中的運算節點。AI模型、影像辨識、軍事偵察、氣候監測、通訊中繼與地球觀測，都可能需要更即時的太空端處理能力。過去資料送回地面再分析，未來可能在衛星上先完成部分AI判讀。
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輝達Space-1、AMD太空級FPGA，以及三星、台積電初期小量製造AI太空運算晶片，都顯示太空供應鏈正在與AI半導體合流。太空環境對晶片可靠度、功耗、抗輻射與封裝都有更高要求，這也會帶動新一輪材料、設計與製造競爭。
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台灣供應鏈被點名具備切入機會，包括高頻射頻元件、HDI板、天線與射頻模組、太陽能電池、銅箔基板材料，以及台積電在AI太空運算晶片製造上的角色。這不是單純商業題，而是AI、衛星通訊、國防與非紅供應鏈同時交會的新產業線。
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台灣若要在下一階段AI競賽中保持位置，不能只看地面資料中心，也要看低軌衛星、太空通訊、太空運算與國防太空應用。後續要盯SpaceX IPO、xAI衛星、輝達太空運算平台與美國國防太空採購。太空AI，可能成為台灣下一條國家級供應鏈。
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（圖片來源：AI生成）
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