AI戰局升溫 傳亞馬遜擬砸百億美元布局OpenAI

（中央社舊金山16日綜合外電報導）知情人士今天透露，美國電商巨頭亞馬遜公司正就投資聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI進行磋商；這項潛在交易可能將這家人工智慧（AI）公司估值推上5000億美元。

路透社報導，與此同時，OpenAI正在為首次公開發行（IPO）做準備，並可能以高達1兆美元（約新台幣30.69兆元）的估值進行，這將使OpenAI可能成為全球歷史上規模最大、估值最高的掛牌上市案之一。

因事涉機密而要求匿名的消息人士指出，亞馬遜（Amazon.com Inc）可能對OpenAI投資約100億美元，但雙方談判尚處於初步階段，仍充滿不確定性。

消息人士說，此一動向凸顯OpenAI在擺脫非營利組織架構、並與微軟（Microsoft）達成相關協議後，已具備廣泛的合作能力。

OpenAI與微軟10月底宣布達成重大協議，使這家AI公司能重組成為公益公司（public benefit corporation，PBC），從而解除過去在募資與取得運算資源方面的主要限制，並為未來公開上市鋪路。

微軟目前持有OpenAI 27%的股份，且有向雲端客戶獨家銷售OpenAI模型的權利。

最早披露亞馬遜與OpenAI洽談投資消息的The Information說，OpenAI計劃採用亞馬遜的自研晶片Trainium。這款晶片與輝達（Nvidia）和谷歌（Google）旗下產品存在競爭關係。

The Information報導，亞馬遜這筆融資，可能為OpenAI將來展開更大規模、納入其他投資人的募資行動鋪平道路。

此外，OpenAI也希望向亞馬遜出售ChatGPT企業版，但目前尚不清楚相關交易是否包含將ChatGPT功能整合到亞馬遜自家應用程式（App）中。

OpenAI與微軟皆未針對上述報導回應路透社的置評要求。（編譯：劉文瑜）1141217