AI戰拚電力！「中國全球第一」10.4兆用電量 超過美國2倍多

2025年12月15日「2026年全國能源工作會議」於北京召開。翻攝自中國國家能源局官網



中國國家能源局昨（1/17）公布2025年全國社會用電量為10.4兆度，年漲幅約5%，不僅是中國首度跨越10度門檻，更是全球單一國家中用電量的第一名，規模超過美國的2倍以上，也是日本、歐盟、俄羅斯與印度的總和。

由於目前已進入AI人工智慧蓬勃發展期，電力供應能力是絕對條件，也被視為評估相關產業發展指標之一，然而，美國AI發展雖遙遙領先中國，但中國最新公布用電量中，第一產業用電量1494億度，年增9.9%；第二產業用電量達6兆6366億度，年增3.7%。

廣告 廣告

而第三產業用電量為1兆9942億度，年增8.2%；城鄉居民生活用電量則是1兆5880億度，年增6.3%。須關注的是，第三產業與城鄉居民服務業與民生用電的「增長程度」佔總數50%，也就是說，充換電服務業、諮詢傳輸、軟體與資訊技術服務業年增17%。

貢獻整體用電成長的一半。其中，充換電服務業用電年增48.8%，資訊傳輸、軟體與資訊技術服務業年增17%，成為第三產業用電成長的關鍵動能。

此外，2025年12月15日的2026大陸能源工作會議上，有資料顯示2025年7月、8月單月，夏季用電量超過1兆度，挑戰電力負荷高峰值，20次考驗通過，已超越先前水準。

至於AI大國美國，美國能源資訊管理局最新報告，2025年美國用電量為4兆1980億度，再度刷新去年歷史，預估2026年用電量將再提升至4兆2560億度，2027年為4兆3640億度，而原因依舊是AI運算與加密貨幣資料中心擴張中，其餘相關的則是暖氣與交通逐步電氣化增加用電量，以減少化石燃料使用，達到減碳效果。

更多太報報導

「美國佬滾！」格陵蘭人抗議川普想硬上：還不是為了石油和礦

檢調為何揪出林宸佑？ 源於去年海陸中士持五星旗投共片

奈良成日韓外交舞台「神的使者」趴趴走 陸媒警告：有攻擊性