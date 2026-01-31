AI戳破渣男！金融男約會狂滑ChatGPT助攻 女方拿來問一句揭穿他已婚

美國紐約一名27歲女子分享她與金融圈人士的超瞎約會經驗，這名金融男簡直是ChatGPT的重度成癮者，整場晚餐他手機不離手，全程依賴人工智慧查找資料應答，原本應該是浪漫的人際交流，卻硬生生變成一場枯燥的百科全書導覽，更尷尬的是，金融男竟被ChatGPT出賣，意外揭穿他已婚的事實。

約會顧問安德森（Blaine Anderson）在社群發文提到，曾有一名苦主向她抱怨，跟一名40多歲金融圈大叔約會時，對方不停滑手機，整晚不斷搬出ChatGPT應付對話，不管是查資料還是找話題都依賴AI，還會大聲朗讀螢幕上的答案，甚至自豪地宣告ChatGPT是他最好的朋友，這種數位化的互動方式讓女生尷尬到極點，簡直以為是在跟一台行動電腦吃飯。

AI如何「出賣」男方？

接著金融男自信把手機遞給女生操作，女生一時興起對ChatGPT提問男方有什麼隱藏優點，而且是並不會對外宣告的秘密，結果這AI竟然老實回答：「我很欣賞你對老婆體貼、對小孩慈愛」，瞬間揭開金融男已婚且有小孩的真相。女子當下才驚覺眼前的優質金融男其實是個瞞著妻兒出來約會的騙子，而對方在約會期間隻字未提家庭。

網友怎麼看？

這段經歷曝光後點閱率衝破550萬，不少網友落井下石譏諷：「這就是約會帶AI好友的下場」，還有人調侃好隊友瞬間變豬隊友。這場科技抓猴大戲不僅讓大家看傻眼，也讓AI的誠實屬性成為熱門話題，有人則提醒大家沒事別亂把手機交給約會對象。

