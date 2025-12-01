AI房仲時代來了！台北大學論壇揭示房產科技新趨勢

台北大學土地與環境規劃研究中心近日舉辦「AI × Real Estate：市場、估價、法律的未來藍圖論壇」。（主辦單位提供）

台北大學土地與環境規劃研究中心11月27日舉辦「AI × Real Estate：市場、估價、法律的未來藍圖論壇」，集結產官學界重量級人士，共同探討AI在不動產市場的應用及法制發展。論壇邀請內政部地政司副司長陳杏莉、台北大學校長林道通、台北大學公共事務學院院長陳明燦出席致詞，展現台北大學推動智慧不動產研究的企圖與能量。

陳杏莉致詞指出，AI對社會帶來深遠影響，行政院更以組建「行動創新AI內閣」展現政策決心。在地政領域中，AI不僅能減輕基層負擔，更能強化政府專業，協助打造更智慧、數位化的不動產環境。她肯定北大作為跨域交流的重要平台，促成產業、政府與學界共同對話。

林道通表示，AI房產科技已成為全球關注焦點。以美國為例，從交易紀錄、災害資訊到出價策略分析，都有高度成熟的科技服務。他期盼台灣的技術應用能逐步接軌國際，並藉由本次論壇的知識交流，推動更多創新思維，為房產科技注入新動能。

陳明燦指出，當AI深入房仲服務、都市規劃與估價領域後，如何兼顧公共利益與法制建置，是值得重視的課題。這次論壇邀集永慶房產集團、高力國際等指標企業分享實務經驗，對產業發展具有重要意義。

論壇中，永慶房產集團業務總經理葉凌棋以「AI房仲時代來了！」為題分享房仲科技最新趨勢。他指出，AI在房仲領域的突破取決於「數據量」與「整合能力」兩大關鍵。永慶具備全台超過1950門店、25萬件次物件資料、近200萬會員數及每年數百萬次帶看紀錄，完整涵蓋不動產市場中下游，成為訓練高精準度AI模型的核心基礎。

在整合能力方面，葉凌棋表示，購屋過程橫跨找房、比價、資訊檢索到線上賞屋，各階段都需不同科技支援。永慶近年投資數百億元打造數位能力，組建超過300人的資訊與AI團隊，整合前後端系統、資安、大數據等領域，持續推出創新服務，以提升消費者體驗與房仲生產力，帶動台灣房產科技向前邁進。

