AI手機向下滲透萬元中階戰場！ DIGITIMES估明年出貨將挑戰6億支

綜觀全球政經趨勢牽動手機動能，DIGITIMES表示，預估全球2025~2030年每年智慧機出貨成長率將落在3%上下，複合年均成長率(CAGR)將達3.06%。隨著生成式AI滲透持續提升，生成式AI Android手機於今年已向中高階市場向下滲透，價位帶已至400~500美元，名年Android平台的生成式AI手機將擴大至中階市場，亦即為350~400美元價位帶。預估生成式AI手機明年全球出貨，將從今年的4.458億支成長接近至6億支。

預估今年全球智慧手機出貨量為12.213億支，年成長2.3%；展望未來5年，新興市場持續布建5G網路並擴大涵蓋範圍，功能手機用戶將持續換機，可望帶動這些市場智慧型手機需求與出貨成長。預估2025~2030年每複合年均成長率(CAGR)將達3.06%。

DIGITIMES資深分析師林俊吉預估，全球2025~2030年每年出貨成長率將落在3%上下，複合年均成長率(CAGR)將達3.06%。2026年歐美國家進入降息周期，全球將進入美元走貶的總經環境，DIGITIMES預估智慧型手機需求持續增加，智慧型手機市場同2025年將呈現需求小幅上揚，預估出貨為12.554億支，成長幅度約為2.8%。

在5G智慧型手機方面，DIGITIMES預估2025全年出貨8.834億支，較2024年成長18.4%；而2026~2030年5G手機出貨每年將增量0.5億至1.2億支。

隨生成式AI浪潮持續地席捲各硬體、軟體及服務領域，林俊吉分析，生成式AI Android手機於2025年逐步向高階及中高階市場滲透，價位帶已至400~500美元，2026年Android平台的生成式AI手機將擴大至中階市場，亦即為350~400美元價位帶。預估生成式AI手機2026年全球出貨，將從2025年的4.458億支成長接近至6億支。

