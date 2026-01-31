AI手機堆成牆 劉強東又回老家發年貨了 這次花3000多萬

京東集團創始人、董事局主席劉強東又回鄉發年貨了。據劉強東的老家江蘇宿遷來龍鎮光明村村民說，劉強東今年發的價值3000多萬元（人民幣，下同）年貨大禮比往年多，還有堆成牆的AI（人工智慧）手機，甚至加碼在村裡搭建了一間AI教室。只見全村1500名村民紛紛開三輪車來「搬年貨」，費時3天才發完，熱鬧非凡。村民說，劉強東的父親平時過得很儉樸，劉強東為回饋老家當年給他的幫助，每次回來都花幾千萬元，村民很感恩。

據極目新聞報導，1月29日上午，劉強東再度為其老家的鄉親們備上暖心年貨，現場上千部AI大屏手機壘成一面牆，劉強東為鄉親們準備的年貨堆得比人還高，堪稱「最有排面的年貨」。村民已在現場排起長隊準備領取年貨。現場一位村民說，聽說今年的年貨特別豐富，她一早特意騎上家裡的三輪車前來排隊，領到年貨後方便一車拖回。

據了解，劉強東為其老家江蘇宿遷來龍鎮光明村的村民下單了超萬件年貨，既包括能識別方言的大屏AI手機、微波爐等實用的數碼家電，也有米、麵、油等實用商品，還貼心準備了血糖儀、筋膜槍等健康設備，衣食住行應有盡有。此外，今年京東還將為光明村打造一場「村晚」，並搭建AI教室、舉辦新春大集，開展豐富的賀新春活動。光明村1500戶村民，家家戶戶都將領到這些年貨。

村民說，他們還記得劉強東去年給村裡60歲以上的老人發了1萬元紅包，小學老師每人發了10萬元紅包，著實讓隔壁村羨慕哭了。

1992年，劉強東上大學時，家裡窮拿不出學費，是村民們拿出兩分錢、五分錢，最多的一塊的，大家一起湊了500元和76個雞蛋，讓劉強東去北京上了大學。村民本意是不圖回報的，卻不想劉強東是一個知恩圖報的潛力股，他一直念著這份恩情，稱要用一輩子來還。這幾年，劉強東拚命的為老家拉企業投資，捐款捐物，讓村民們住上了別墅，過年還給大家發年貨，一人發達，全村都發達。

據大象新聞，劉強東父親的昔日同學誇讚，劉強東的父親生活儉樸，父子倆很接地氣，有大局觀。「他每次回來花幾千萬，這錢買啥不好」，他說，劉強東每次回鄉投入巨大，已堅持10餘年。

劉強東回鄉發年貨消息衝上了微博熱搜第一，網友們紛紛評論：「滴水之恩湧泉相報具象化了。不忘初心方得始終，良心企業家」，「史上投資回報率最高的案例」，「比請網紅打廣告啊直播，效果好多了」，「東哥，我現在要投資你一千個雞蛋」，「種善因得善果」，「一個村出個這個人物不容易啊」，「這才是光宗耀祖」。

