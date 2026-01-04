AI打破均數回歸 元大投顧力挺2026年台灣經濟比市場想得更樂觀

〔記者張慧雯／台北報導〕AI打破均數回歸！元大投顧最新報告預估，2026年台灣GDP(國內生產毛額)成長率上看4.61%，高於市場多數研調機構認為GDP約3.5%左右的共識值，元大投顧認為差異並非來自假設過度樂觀，而是源於預測方法論的根本不同。元大投顧將2025年台灣GDP成長率預測上修至7.87%，並預估明年GDP成長率為4.61%，元大投顧解釋，多數機構在估算明年經濟前景時，隱含「均數回歸」的假設，意指今年出現高成長後，出口與整體經濟將自然回落至長期平均水準，因而推估2026年出口成長僅約5%左右，但元大投顧認為，應明確將AI相關需求自總體出口中單獨匡列並量化，在結構性轉變下，單純套用歷史均值反而會低估實際成長動能。在外銷方面，元大投顧預估2026年台灣輸出年成長率可達16.01%，顯著高於官方與市場普遍預期。關鍵在於全球科技巨頭的AI資本支出於2025年增64%後，2026年仍可維持約33%成長，即便非AI產業出口依然乏力，但光是AI這一項就足以貢獻輸出成長約16個百分點，使台灣在高基期下仍能維持雙位數的輸出擴張，打破傳統「高成長後必然均值回歸」的邏輯。至於內需方面，民間消費將成為2026年支撐經濟的重要力量。元大投顧預測民間消費成長率為3.05%，高於2025年水準，主要受惠於企業獲利創高帶動非經常性薪資提升、勞動市場維持健康，以及2025年因進口車關稅預期而被壓抑的汽車消費於明年回沖，同時，股市高檔所形成的財富效應，將持續支撐家庭可支配所得與消費意願。

【看原文連結】

更多自由時報報導

Costco將興建「巨型加油站」 當地居民不爽了

不想當下流老人快學起來！專家勸50歲必做3件事

什麼是2奈米晶片？為何台積電這麼重要！外媒全解答

習近平「死亡之握」！這2國領導人倒台 委國總統也被川普抓了

