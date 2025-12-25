AI打破語言屏障 全球駭客無差別攻擊日本
日本網路安全面臨前所未有的挑戰，過去日本企業受到語言的天然屏障，躲過駭客攻擊；但是現在AI降低了語言障礙，犯罪分子盯上日本，網路攻擊事件頻傳。根據統計，日本去年收到的惡意封包傳輸量創下最多紀錄。日本急需科技與資安專才，但是高齡少子化，讓整體社會都深陷人力困境；日本政府宣布，將大規模引進外國勞力填補缺口，維護國家數位安全與經濟運作。
朝日集團控股公司社長 勝木敦志(11.27)：「包括姓名、性別、地址、電話號碼、電子郵件地址，共152萬5千筆個資存在洩露風險。」
今年9月，日本知名飲料商Asahi(朝日)遭遇網路攻擊，導致系統全面癱瘓，超過1百萬筆個資可能流出，整體營運保守估計明年2月恢復正常。日本社會這才驚覺原來網路安全這麼重要！
日本NHK電視台主播：「今年全球已知的新型詐騙電郵，案件數約為71億8千萬筆，其中將日本視為目標的占比為83.1%，此結果是由資安企業調查而知。」
資安分析員指出，過去日本網路環境能相對偏安，不是犯罪分子無法突破，而是對於大多來自歐美的駭客來說，日文就像外星文，字母、語法艱澀難懂，就算順利進入系統也未必看得懂，於是日本企業漸漸忽略網路安全。
GMO資安企業副部長 村田學：「貴公司有準備資安人員嗎？」
一般企業主：「這個嘛，是沒有...」
如今科技突飛猛進，有了AI，閱讀無障礙，少了語言這道天然屏障，日本的數位防護到處是漏洞，因此成為駭客眼中的「大肥羊」。
日本NICT資安研究所所長 井上大介：「我們正在觀測來自全球的無差別攻擊，並以零時差方式呈現出來。」
國家級網路安全研究機構NICT監測日本「上空」，以彈道模式將攻擊活動視覺化，日本當前承受的惡意流量，一目了然。NICT統計，去年觀測到6862億個封包的傳輸量，比6年前多了3倍以上，創下歷史新高。
資安公司分析員：「日本企業相當重視業務的持續性，24小時、365天的系統不斷電，宛如一種美德。不過，這也成為了安全性的一個漏洞。」
日本企業崇尚所謂的「24/365美德」，魚與熊掌不可兼得，守住了顧客服務，自然抓不住數位防護。
駭客攻擊受害日本企業 小川弘幹：「當時螢幕就顯示『你們重要的文件已被竊，並且被密碼控管』，接著印表機不停印出勒索信的內容，越看心理越害怕。而且印個不停，把東京辦公室的紙全都印完了，後來才知道指令是要印到9999張。」
慘痛教訓總算打醒了各位老闆，升級防火牆、資安加碼刻不容緩，但問題是，IT專才根本不夠！
GMO資安企業副部長 村田學：「網路安全需求大約以每年3倍的速度成長，我們也幾乎沒辦法再服務新的客人。」
以受訪的GMO企業為例，儘管白帽駭客大量進駐，仍然救不了燃眉之急。
GMO資安企業執行董事 阿部慎司：「所有企業都需要網路安全相關人才，大家都在爭搶，這就是目前的實際狀況。」
根據估算，日本資安專才缺口約11萬人，再加上少子化，落後的數位進度更難追趕。為了維護網路安全與經濟發展，日本政府宣布，到2029年3月底前，引進123萬外國勞動力。
草莓農家 橋本司：「如果沒有越南夥伴幫忙，我的農園就做不下去，所以很謝謝他們。」
柑橘農家 中川真：「高齡化不斷嚴重，有外籍員工在確實比較放心。」
官方統計，居留日本的外籍人士達到395萬，創下最多紀錄。只不過，調查也發現當中一部分外國人，因為體制問題，儘管充滿工作熱忱也只能乾等。
日文義務輔導員：「妹妹，Younger sister，妹妹。」
日文輔導教室學習者：「去嗎...要去嗎？」
他們被稱為「待機外國人」，急需熟悉語言、文化以投入勞動市場，然而礙於地方行政資源匱乏，沒有足夠的義務輔導員給予協助，導致這些老外們心有餘卻力不足。而這也凸顯了日本在人力上面對的核心問題，若不能改善自身體質，恐怕招募再多外國人也只是畫餅充飢、望梅止渴罷了。
