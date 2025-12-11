AI打造地政大腦 大葉大學團隊獲臺灣數創大賞佳作

▲大葉大學資工系施倫閔老師(右一)、財金系賴奕豪老師(左一)指導許芷綺(左二)與謝閔旭(右二)獲獎。（圖／大葉大學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】面對地政士產業普遍存在的法規龐雜零散、流程難以標準化、新手不易上手等問題，大葉大學資訊工程學系助理教授施倫閔、財務金融學系副教授賴奕豪，指導財金系大四生許芷綺與資工系大四生謝閔旭組隊，以AI打造「地政大腦」，運用 Graph RAG 技術將分散的法規與流程建立成可理解、可推理的知識網路，提供具來源依據的智慧化輔助。作品 「AI輔助地政士智慧系統」參加經濟部產業園區管理局指導、臺中軟體園區發展產學訓聯盟等單位辦理的「2025臺灣數創大賞」，榮獲「智慧+組」佳作，獲頒獎金新臺幣12,500元。

▲大葉大學財金系許芷綺(左)與資工系謝閔旭(右)榮獲臺灣數創大賞佳作。（圖／大葉大學提供）

財金系大四生許芷綺指出，「AI輔助地政士智慧系統」鎖定地政士考生、新進從業人員及專業事務所面臨的共同問題，包括法規龐雜零散、流程缺少標準化、新手難以快速上手、答題練習缺乏回饋等，以AI與Graph RAG技術為核心，打造出智慧化法規與作業輔助平台。Graph RAG的優勢在於讓 AI 看得懂法律之間的引用與邏輯關聯，並提供可追溯來源的回答，使法規檢索不再斷章取義，透過系統輔助，可以幫助地政士考生提升學習效率，讓新進從業人員降低初期錯誤率，讓資深專業人士提高工作效率。

▲大葉大學財金系大四生許芷綺介紹作品。（圖／大葉大學提供）

謝閔旭同學說，高中時就對程式設計充滿興趣，因此選擇就讀資工系，在施倫閔老師的帶領下投入AI應用研究，透過比賽將構想具體化呈現，系統自構思到實作大約歷時半年，很開心團隊設計的系統能獲得評審肯定。

指導老師施倫閔表示，團隊能在競賽中勝出，關鍵在於創意思維、技術前衛與商業化可行性，不只是看到產業真實需求，更整合財金與資訊的視角及資源，運用Graph RAG技術於法律領域，為產業痛點提出解決方案。