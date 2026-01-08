AI技術快速發展 美媒：「7種職業」2031年恐消失

AI人工智慧技術快速發展，正在改變傳統就業市場樣貌。美國財經媒體發布分析報告，預測7種職業可能在未來5至10年內被科技完全取代。

AI人工智慧技術快速發展，正在改變傳統就業市場樣貌。（示意圖／取自Pixabay）

美國財經媒體《GOBankingRates》報告指出，資料輸入員因工作重複性高且缺乏技術含量，最容易被人工智慧取代，恐成為第一批被淘汰的族群。另外，倉儲物流產業也面臨重大變革。電商巨擘亞馬遜（Amazon）的倉儲作業已大量使用機器人進行搬運、理貨及上架等工作，不僅能避免人類勞動造成的職業傷害，未來人類可能僅需負責機器維修工作。

廣告 廣告

報告指出，計程車司機也可能遭取代，若未來自駕車能夠全天候運作、不會疲勞駕駛，也無需支付勞健保等人事成本。客服產業的人力需求也在萎縮，現今企業的客服電話多由AI機器人接聽，不僅能處理大部分諮詢問題，語音技術也越來越接近真人，且AI客服能全天候運作且不需休息。旅遊業從業人員前景也充滿危機，過去消費者出國需仰賴旅行社安排行程，如今透過ChatGPT等AI工具就能規劃完整旅遊路線，甚至包含隱藏版美食與最佳交通方案。

此外，金融業的實體服務也在縮減。網路銀行與數位銀行普及後，民眾透過手機應用程式就能完成轉帳、投資等業務，無需再到分行抽號碼牌等候。零售業收銀人力同樣受到影響。許多大型超市已廣設自助結帳機，未來「智慧購物車」技術更能讓商品放入後自動扣款，省去排隊結帳流程。

報告強調，科技進步雖可能使某些職業消失，但也可能創造新的工作機會。關鍵在於勞動者如何學習與AI協作、提升自我價值，才能在未來就業市場保持競爭力。

延伸閱讀

限時優惠！超商拿鐵買2送1 還有超省組合價快囤

去年物價指數CPI創5年新低 外食、租屋壓力仍然沉重

快去刷存摺！台積電豪發1296億股息紅包 184萬人樂透