近年來AI技術崛起，讓許多產業都如虎添翼；像是醫療產業，有些病症難以靠肉眼判讀，但是透過AI技術，能夠快速而精準地找到病因。目前，台灣有些醫院也開始投入人工智慧的研究，希望讓醫療結合AI，為病人帶來更多的福祉。

在醫療領域，利用AI輔助醫師進行診斷，已成為趨勢。林口長庚紀念醫院2018年開始投入醫療AI開發，其中一項應用是辨識手腕骨折。

林口長庚紀念醫院 郭昶甫醫師：「在我們腕部有八塊小骨頭，所以它才能讓我們手能夠有非常好的一個活動，這八塊小骨頭裡面，有一個非常重要的叫做舟狀骨，它就像是一個小船一樣，因為外傷或是一些簡單的動作，例如說手撐地的部分，就有可能會造成它的一個骨折。有時候它不是很容易被判斷出來，沒有在早期被發現的話它有可能會變成一個癒合不良。」

AI技術融入醫療照護 減輕醫護人員負擔

舟狀骨骨折，可以透過照X光檢查，不過如果是細微骨裂，照X光有時候也看不出來。為了達到早期發現、早期治療目的，長庚AI團隊開發出AI偵測骨折。

長庚醫療人工智能核心實驗室 林器弘副主任：「在整個AI的輔助上面，可以去協助醫師獲得更好的診斷一個正確的輔助，也就可以讓病人可以有更好的一個治療的效果。」

AI除了能分析骨折，就連複雜的病理影像也可以解析。林口長庚醫院屬於大型醫院，解剖病理科平均每天收到的玻片數量約有1000多片，全靠人工一一檢查。

長庚醫療解剖病理科 王祥生醫師：「一般來講，就是對病理科醫師想要開發AI的原因，大概會有兩個，第一個就是他希望可以降低，他在繁雜的工作流程裡面，可以讓它變得比較簡單；第二個是他認為可能AI可能會有一些新的訊息，或新的一些資訊。」

如今病理醫師在AI協助下，縮短大約30%的閱片時間，AI提供更客觀一致的量化標準，也提升診斷的準確率，成為醫師最得力的助手。

