AI技術賦能 傳產復甦契機

日前參加中經院舉辦的「2026經濟展望論壇」，瞭解AI動能對產業發展影響。台灣人工智慧學校蔡明順校務長簡報「Al產業發展趨勢及對台灣經濟影響」，提出AI建設是為了不讓多數人掉隊。AI新十大建設的關鍵不僅是硬體規模，而在制度外部性設計，讓全民技能升級與產業轉型形成正循環，才能改善台灣產業的K型經濟分化隱憂。

近年來，K型經濟常被用來形容台灣經濟與產業的兩極化發展。半導體與AI伺服器產業就如同K字上端一條線向上延伸；而傳統產業如金屬機械、化工、民生工業則如K字下端一條線向下延伸，在需求疲軟與成本壓力下苦苦掙扎。表面看來台灣經濟成長數字仍維持高檔，但真正值得警惕的是成長來源日益單一。

展望2026年，外在挑戰更加嚴峻。由於台灣的成長動能過度集中於少數高科技產業鏈，一旦科技循環反轉或地緣衝突衝擊半導體與AI伺服器，缺乏第二曲線支撐的經濟恐會遭遇劇烈震盪。

解方不是壓抑高科技，而是讓AI成為全產業的基礎工具。台灣不缺算力和硬體，缺的是將AI力量轉化為百工百業應用的乘數擴散效應。例如讓中小企業願意投入資料治理，工廠把製程數據變為資產，供應鏈碳排資料能有效管理。當AI深入機械產業的預測維護與參數優化，工具機業才能從賣設備走向賣解決方案；AI運用於材料、化工的配方模擬與瑕疵分析，研發週期才有望縮短並達成低碳轉型門檻。

台灣必須讓K型經濟分化走向融合。與其幻想傳產自動復甦，不如積極將半導體與AI的光芒照進傳統製造乃至服務業現場，轉化為實質生產力提升和低碳競爭力。事實上，一些傳統產業先行者已展開AI應用革新。例如導入節能製程、留意關鍵原料供應風險，並善用AI提升工安與能源效率，展現強大韌性。傳統產業並非無藥可救，只要善用新技術並發揮自身優勢，也能在淨零轉型與供應鏈重組中，發現企業的轉型契機。

主計總處預測2026年台灣經濟成長率為3.54％，2026年人均GDP將突破4萬美元，但這光鮮數字無法掩蓋台灣產業發展不均的現實。出口榮景主要惠及不到一成的半導體與資通訊產業勞動力，占就業人口大宗的服務業與傳統製造業薪資卻長期低迷。政府已體認此K型經濟隱憂，正以AI技術賦能傳產與服務業，加速百工百業轉型升級，同時強化金融、觀光等內需產業。唯有讓科技紅利能夠擴散至整體產業，經濟成長才能由少數獨享走向全民共榮。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）