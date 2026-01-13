AI技術遭濫用？全球戀愛詐騙、性愛勒索成長 台灣網購詐騙卻是主流？！

記者李鴻典／台北報導

詐騙隨不法份子採用AI快速進化翻新，民眾日常生活的每次點擊或訊息回覆都可能遭致被詐風險。趨勢科技今（13）日揭示「2026年五大詐騙趨勢預測」，指出AI詐騙已成全球主流，預期2026年詐騙模式將被重新定義，以更快速、更客製化的手法操弄受害者。

趨勢科技推家庭守護圈新功能，使用者可即時接收家人詐騙預警通知。

根據趨勢科技調查，AI技術的普及助長全球詐騙威脅，從內容生成、互動模式到詐騙流程皆愈發詭譎難辨。詐騙組織更因應不同國家地區民眾常用的通訊平台與消費習慣，發展出獨有的在地化特徵：

趨勢一：社群平台武器化，多管道詐騙成常態！台灣詐騙從社群平台再導流到Line更難偵測

趨勢科技預測，全球詐騙將從單一平台攻擊，演變為結合訊息、語音、影像與互動內容的混合式攻擊，以規避傳統單點防詐與偵測機制。常見手法為透過簡訊或社群平台接觸消費者，再引導至加密通訊軟體，以避開資安防護軟體。根據調查，高達73%的簡訊詐騙受害者曾被要求「改換到其他平台繼續對話」，同時，約96%的詐騙網站會在24小時內消失，形成難以溯源的「快閃式詐騙鏈」。

進一步觀察台灣市場，趨勢科技調查發現，民眾最常遭遇詐騙的社群平台前三名為Facebook、LINE、Instagram。詐騙集團經常以社群平台為第一接觸點，透過貼文、私訊或假帳號建立初步信任，隨後再將受害者導流至LINE等加密通訊軟體進行詐騙，由於加密通訊軟體的高度隱私性，使資安防護軟體更難主動偵查私密對話中的惡意連結，進而讓後續的受害風險更隱蔽、難以掌握。

趨勢二：戀愛與投資詐騙持續擴大損失，台灣網購詐騙卻是主流？！

根據趨勢科技調查，全球戀愛詐騙、性愛勒索與行為時機操控明顯成長，詐騙集團常透過長時間建立信任關係，創造情感依附，或以高報酬、低風險等話術操弄受害者。而在台灣，詐騙樣態卻呈現不同的輪廓，根據內政部警政署165打詐儀表板統計，「網路購物詐騙」自2025年下半年起，持續位居榜首，詐騙集團常以低於市價、限時、限量搶購等話術誘騙民眾上當。

此外，根據趨勢科技調查，台灣有近五成民眾曾收到冒充物流公司的簡訊詐騙，內容多以「需要點擊連結以確認配送資訊」為由，引導其點擊惡意連結，進而落入被詐騙陷阱，不僅可能導致個資外洩，更進一步衍伸金錢損失。從戀愛、投資到網購詐騙，可看出詐騙主題持續翻新且瞄準人性弱點，民眾應隨時提高警覺。

趨勢三：利用AI擴大規模，自動化生成內容持續優化社交工程詐騙

隨著AI、深偽技術與代理式自動化被廣泛運用，詐騙集團將能快速生成高度逼真的人物、對話與內容，在低成本的情況下提升犯罪成功率。趨勢科技預測未來AI生成內容將出現在幾乎所有主要詐騙類型中，讓詐騙行動具備前所未有的效率與規模。

當AI已成為詐騙者的標配，趨勢科技提醒民眾，未來AI能在無需人類介入的情況下研究目標、撰寫訊息並調整詐騙策略，使其更加難辨真偽。而趨勢科技調查亦指出，已有43%的民眾開始使用AI工具購物或訂票，越發仰賴AI的網路行為可能在台灣盛行網購詐騙的情勢下，使受害風險持續增溫。

趨勢四：即時授權支付詐騙(Authorized Push Payment Fraud)快速攀升，台灣民眾警覺度仍偏低

隨著即時支付與點對點轉帳工具日益普及，即時授權支付詐騙(Authorized Push Payment Fraud，APP Fraud)通常會透過系統化的流程進行，且已迅速成為詐騙集團常見的犯罪手法。詐騙者會先假冒銀行、雇主或物流聯繫受害者，謊稱帳戶或付款出現異常。接著便冒充可信任的客服或商家，利用偽造的來電號碼或話術建立信任，並刻意製造緊急情境，例如帳戶即將遭凍結或資金面臨風險，誘使受害者在未查證的情況將款項轉出，隨後迅速轉移資金以規避追查。

由於即時支付具備「即轉即走、難以追回」的特性，一旦完成匯款，損失往往難以挽回。根據趨勢科技調查，受詐受訪者中有高達46%的人往往等到收到來自銀行、信用卡公司、甚至警方的通知，才會意識到自己已被詐騙，值得關注的是，其中僅有13%會選擇報警，也凸顯全面偵查詐騙的困難性。

趨勢科技也提醒，面對詐騙手法不斷進化，民眾可於線上支付時善用「AI防詐達人」的詐騙查證功能反查可疑的風險，且AI防詐達人已整合刑事警察局165全民防騙網，能在使用者瀏覽詐騙網頁時即時提醒，實現主動預警與防護。

趨勢五：假冒身份詐騙持續升溫，尤須注意快遞物流、零售商家及微網紅的品牌真偽

配送通知、帳單更新與訂閱續費等訊息是全球詐騙者大量投放的誘餌，犯罪組織甚至將觸手延伸至偽造網紅與特定興趣族群來進行更多元的詐騙。台灣民眾在此類詐騙中也深受其害，調查顯示，超過六成民眾曾看過假冒知名品牌的詐騙網站或訊息，另有58%的民眾在網路上遇過假冒慈善團體的詐騙內容。值得注意的是，仍有41%的民眾會在陌生網站上進行線上購物，無形中提高受害風險。

趨勢科技產品管理部協理沈政彥(Yan Shen)表示：「過去的詐騙多為『一次攻擊』，即透過簡訊或電子郵件夾帶釣魚連結，或透過電話話術行單次詐騙。然而，如今詐騙模式已升級為更隱匿的『養套殺』，犯罪者不惜花上數天甚至數週，以循序漸進的方式博取信任，誘導受害者匯款或交出個資，使防範難度倍增。因此，能協助民眾在詐騙的『信任養成期』即給予警示提醒，是避開詐騙風險的關鍵時刻。」

