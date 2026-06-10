AI把台灣出口推上新高度！5月出口784.8億美元創單月次高 電子零組件改寫紀錄

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AI正在重新定價台灣經濟。

財政部昨（9）日公布，台灣5月出口達784.8億美元，年增51.7%，創歷年單月次高，也遠高於市場預期。這不是一般景氣回溫，也不是短線拉貨而已，而是全球AI晶片、雲端資本支出、AI伺服器與高階電子零組件需求，把台灣推上新一波出口高峰。

路透報導指出，台灣5月出口表現明顯優於分析師預估，主因是人工智慧晶片與雲端科技需求強勁。電子零組件出口年增66.9%，資通與視聽產品出口更大增118%。台灣對美出口年增47.9%，對中國出口也成長35.4%，顯示AI供應鏈拉動力量已經擴散到主要市場。

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這組數字的意義，不只在出口金額漂亮，而在產業結構已經變了。

過去台灣出口常被理解為景氣循環的一部分，半導體好，出口就好；電子業庫存調整，出口就下滑。但AI革命正在改變這個週期。雲端巨頭持續擴大資本支出，AI模型需要更多算力，資料中心需要更多伺服器，伺服器需要晶片、封裝、PCB、散熱、電源、機殼、網通設備，這些環節正好落在台灣最強的產業位置。

也因此，台灣今天不是只有台積電變強，而是整個AI硬體供應鏈被重新看見。從晶圓代工、先進封裝、伺服器組裝，到散熱、電源、連接器與高速傳輸，台灣被推到全球AI基礎建設的核心位置。

但這也是台灣的新考題。

AI紅利如果只停留在少數大廠、市值與出口數字，台灣社會不會真正感受到轉型成果。下一步要問的是，AI出口暴衝能不能變成更高薪資、更強研發、更完整資料中心布局、更有韌性的電力系統，以及更普遍的產業升級。

財政部預估，6月出口仍可年增42%至49%，第二季出口有望突破2000億美元。這代表AI動能還在，但風險也在。地緣政治、美國貿易政策、出口管制、能源成本，都會影響下半年走勢。

台灣不能只高興出口創高。

台灣要問的是：當AI把台灣推上全球供應鏈高峰，我們有沒有準備好把這一波紅利，變成下一個世代的國家能力。

（圖片來源：AI示意圖）

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