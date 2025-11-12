AI抓噪音車 改管重罰3600

桃園市長張善政12日於市政會議表示，在副市長蘇俊賓及國民黨立委牛煦庭極力爭取下，10月28日立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》，未經申報異動的非原型式排氣管，罰鍰上限由1800元調升為3600元，目前市府已協助超過8006輛車輛完成排氣管認證，讓車主能合法改裝，也讓監理機關有清楚的查驗依據。

環保局表示，《道路交通管理處罰條例》罰鍰上限調升為3600元，且須15日內完成檢驗，逾期未辦理者將吊扣牌照，超過2個月仍未改善者依法註銷牌照。市府已公告全時段禁止使用未經認證的排氣管，違者依《噪音管制法》處3000元至30000元罰鍰，屢勸不改者將按次處罰。

環保局指出，桃園市自民國112年起即主動建議中央修法，推動納入排氣管管制範疇，並強化認證與罰則。為協助車主合法使用替換排氣管，市府已協助完成8006輛車輛的排氣管認證作業，認證制度提供監理機關查驗依據，確保替換排氣管符合噪音管制標準。

為提升執法效能，環保局自114年起與警察局合作，建置全國首創70組「AI巡防系統」，並設置13組「AI改裝排氣管辨識設備」，今年至10月31日止，跨局處聯合執法共攔檢1904輛車。專案執行後，科技稽查效率提升3.84倍、噪音車攔查數提升2.87倍、環境音量平均降低6分貝，民眾陳情案件亦減少37.1％。

桃園市交通警察大隊長李維振表示，鼓勵民眾勇於檢舉，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，可於30日內檢附相關事證影像，上傳至桃園市環保局噪音專屬網站「我要檢舉」、交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱及行政院環境部的「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏，一起努力維護環境安寧。