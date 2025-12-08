AI抓錯？銀行帳戶突遭示警！他急提1萬失敗 苦等一週才解凍

民眾因為帳戶突然被示警，無法領錢，因此到臨櫃多次提領100元，希望銀行能重視。（圖／民眾提供）

到 ATM 想領一萬元現金，卻發現帳戶突然被鎖、無法交易，甚至收到「帳戶異常、暫停服務」簡訊。氣球表演藝人「氣球王子」近日就遇到這樣的困擾，不但提款失敗，打電話給客服也無法立即處理，最後竟等了一個禮拜帳戶才解除控管，讓他相當無奈。

民眾因為帳戶突然被示警，無法領錢，因此到臨櫃多次提領100元，希望銀行能重視。（圖／民眾提供）

氣球王子表示，他 2 日到 ATM 想提領 1 萬元，但現金沒領到，反而收到銀行簡訊，告知帳戶疑似異常、已暫停自動化交易。他打電話向銀行客服了解，客服要求他提供資料等候審核，卻在隔三天又收到通知，表示審核未通過，帳戶仍維持鎖定狀態。為了讓銀行重視此事，他只好選擇到臨櫃分次提領「100 元」，存摺上一整排都是「100 元臨櫃提款」的明細。他坦言帳戶僅一個月沒有提領，但交易內容完全正常，卻被莫名示警，讓人難以接受。他也質疑：「既然要求民眾到臨櫃查詢，為什麼臨櫃確認沒問題後，不能當場解除？」

廣告 廣告

銀行方面則回應，為了配合近年加強的防詐機制，只要系統偵測到帳戶異常，就會以簡訊通知，並暫停自動化服務。民眾可選擇到分行櫃檯、致電 24 小時客服或透過線上方式恢復使用，只要確認金流狀況沒有問題，就能解除控管。

民眾因為帳戶突然被示警，無法領錢。（圖／民眾提供）

金融從業人士指出，根據洗錢防制法以及各項金融風險控管規範，若帳戶突然出現「大額交易」或「短時間高頻率交易」，都可能成為銀行關注的對象，尤其是疑似遭詐騙利用的帳戶，更會被系統自動示警。

資安專家也提醒，若帳戶長時間未使用，突然出現大筆或不尋常的交易異動、交易模式與以往不同，都可能被列為風險帳戶。通常銀行會事先以簡訊或系統通知民眾，但不同銀行的機制不盡相同，民眾若收到示警，最好立即聯絡客服或親自臨櫃確認。

若帳戶遭到示警，就無法在ATM提款，需要臨櫃辦理。（圖／TVBS示意畫面）

金管會在今年 10 月已要求銀行改善此類問題，包含提升「精準控管」、設置 24 小時專線協助解控、優化判斷模型等，希望在防堵詐騙的同時降低對一般使用者的不便。不過從近期案例看來，相關系統仍在持續調整，要完全做到不干擾正常民眾使用，恐怕還得再花些時間。

銀行完整回應如下：

為配合防詐政策，本公司針對交易帳戶進行管理，若有交易異常情況，以個別發送簡訊方式通知客戶，以強化帳戶交易安全。

若客戶接獲簡訊通知或發現帳戶交易異常，可親臨全省任一分行櫃檯或致電本公司24小時客服專線辦理帳戶恢復事宜。

本公司將與客戶本人確認金流情況合理且風險可控範圍內協助解除管制，保障客戶權益。

業者回應是為了配合防詐政策，若遇到異常情況，會先停止自動化交易。（圖／TVBS）

更多 TVBS 報導

高鐵站務員「新鮮人起薪36.5K」挨網轟太少 前員工：加津貼破4萬

買氣消失房市躺平 鬆綁新青安限貸也無力回天

三峽搶案！竟是「北聯幫」成員 假賣幣真劫財

馬來西亞男悲求「警察放過」 原來是假觀光真車手

