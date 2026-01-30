AI投資不回頭！大摩點兵半導體配置「重雲輕PC」 這些台廠慘降目標價

AI投資熱潮未歇，資金流向卻已出現分歧。Meta、微軟（Microsoft）財報釋強音，但當超大規模雲端業者持續加碼算力布局、資本支出不斷增加下，PC半導體卻受制於成本壓力與需求疲弱，漸顯降溫跡象。

整體趨勢上，摩根士丹利（大摩）證券表示，AI仍是超大規模雲端業者（Hyperscalers）2026 年的核心布局與投資重心。記憶體價格走勢牽動資本支出，並影響整體PC與企業伺服器市場表現。就半導體產業而言，雲端相關半導體的投資吸引力仍優於PC半導體。

針對Meta與Microsoft財報電話會議的重點，大摩指出，Meta預估2026年資本支出將落在1,150億至1,350億美元，高於市場原先預期，主因超級智能實驗室（Superintelligence Labs）及核心業務投資持續加碼，同時因應基礎設施折舊與AI人才成本增加，整體支出水準同步攀升。

此外，AI仍是長期發展重心，Meta除持續與關鍵夥伴合作外，也將推進自研晶片布局，以強化晶片供應多元化並提升基礎設施彈性。

Microsoft方面，受雲端基礎設施建設節奏與融資租賃交付時點影響，未來資本支出可能出現季節性下滑。

事實上，在晶片策略方面，Microsoft推出Maia 200 GPU與Cobalt 200 CPU，其晶片設計服務由世芯-KY（3661）負責，目標在於降低對單一供應來源的依賴。

另外，記憶體價格上漲恐對資本支出造成壓力，並可能使地端伺服器業務的採購節奏出現波動，PC市場亦不排除受到記憶體價格攀升的影響。

值得注意的是，大摩科技產業分析師顏志天認為，針對Meta與Microsoft的相關評論，對信驊（5274）等雲端半導體供應商形成正面支撐，尤其在2026年投資動能持續擴增下，利多效應可望延續。相較之下，記憶體價格上漲恐壓抑PC市場需求，因此維持PC半導體於今年下半年的審慎看法。

綜合近期各外資看股王信驊，里昂證券將目標價由7,500元上調至10,000元；瑞銀證券由8,000元升至11,000元，大摩目前則維持7,500元，主因看好信驊將首次獲得來自某大客戶的關鍵專案，將於2027年開始量產，解決方案將在各大AI加速器平台中獲得更廣泛的應用，因此對後續營運展望樂觀。

顏志天補充，PC半導體族群逆風加劇，即便受惠於規格升級或市占提升，相關效益恐難以完全抵銷CPU與記憶體成本高於預期的壓力。2026年第1季的提前拉貨，可能已為全年需求高點。除非在非PC領域有顯著的增長空間，否則大多數PC半導體股票將面臨困境。

台廠中，大摩將譜瑞-KY（4966）評等由「優於大盤」降至「中立」，目標價由780元降至570元；瑞昱（2379）評等也由「優於大盤」降至「中立」，目標價由580元降至550元。祥碩（5269）、新唐（4919）為「劣於大盤」評等。唯一獲得「優於大盤」的則是義隆（2458），主因是功能規格成長與非PC領域的增長機會可期。

