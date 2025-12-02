AI投資占美GDP仍低！科技股估值仍合理 台新00987A於12/3開募

【記者呂承哲／台北報導】近二年AI產業走強，引發市場對泡沫化的疑慮。台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥指出，AI投資占美國GDP仍低、科技巨頭發行高評級公司債、本益比仍在合理區間、科技股財務健全、CSP持續上修資本支出等五大因素，皆構成AI成長動能的重要支撐，有助淡化市場擔憂。00987A將於12/3開募，提供投資人掌握AI供應鏈成長契機。

魏永祥表示，從投資比重觀察，2023年以來AI投資占美國GDP僅0.8%，遠低於歷史新興科技導入期，包括鐵路、汽車、電力、資訊與電信（5G）等產業，顯示AI投資並未出現過熱狀態。在市場關注大型CSP資本支出快速提升之際，Oracle、Meta、Google等科技巨頭開始密集發行高評級公司債，加上美國壽險業者積極認購，可望為AI資料中心建設提供充足且成本較低的資金。

廣告 廣告

他指出，美股科技股淨利率達25～30%，遠高於網路泡沫時期的10%，每股營運現金流更高達120美元，是當年水準的十倍以上，反映企業體質穩健，資本支出具備充分財務支撐。展望未來，四大CSP加速布局AI基礎建設，明年資本支出預估再成長兩成，強力帶動台股AI供應鏈需求。雖科技股評價提升，但目前本益比約30～40倍，仍低於2000年網路泡沫時期的60～70倍，AI仍具長線布局空間。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

郭台銘長女郭曉玲出清鴻海股票套現11.5億 股價未受影響漲逾1%

蔡依林油畫復古女伶造型超驚豔 網驚呼「還以為是Rosé」

獨家｜職棒前投手許文錚走私口嚼菸！又爆拍臀體罰 兩度丟工作懊悔：已得到教訓（壹蘋10點強打）

